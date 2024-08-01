https://ria.ru/20240801/marochko-1963347451.html

Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке, заявил Марочко

Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке, заявил Марочко - РИА Новости, 01.08.2024

Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке, заявил Марочко

Украинская артиллерия нанесла удар по подконтрольному ей населенному пункту и уничтожила целую улицу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:56

2024-08-01T07:56

2024-08-01T07:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла удар по подконтрольному ей населенному пункту и уничтожила целую улицу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля ситуации на Купянском направлении зафиксирован обстрел ВФУ из РСЗО населенного пункта Петропавловка, который контролируют украинские боевики. По поселку было выпущено около двух "пакетов" (порядка 70 ракет) либо с БМ-21 "Град" либо с RM-70 Vampire", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ошибка наводчика маловероятна, поскольку удары наносились с временным интервалом и пристрелочными выстрелами. Исходя из того, что была уничтожена целая улица на восточной окраине населенного пункта, можно предположить, что таким образом украинское командование создает буферную зону на пути наступления наших войск, и разрушает домостроения мирных граждан, мешающие обзору потенциально опасного участка.

https://ria.ru/20240801/zaporozhe-1963339813.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, андрей марочко