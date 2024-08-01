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Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке, заявил Марочко - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/marochko-1963347451.html
Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке, заявил Марочко
Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке, заявил Марочко - РИА Новости, 01.08.2024
Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке, заявил Марочко
Украинская артиллерия нанесла удар по подконтрольному ей населенному пункту и уничтожила целую улицу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:56
2024-08-01T07:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла удар по подконтрольному ей населенному пункту и уничтожила целую улицу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля ситуации на Купянском направлении зафиксирован обстрел ВФУ из РСЗО населенного пункта Петропавловка, который контролируют украинские боевики. По поселку было выпущено около двух "пакетов" (порядка 70 ракет) либо с БМ-21 "Град" либо с RM-70 Vampire", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ошибка наводчика маловероятна, поскольку удары наносились с временным интервалом и пристрелочными выстрелами. Исходя из того, что была уничтожена целая улица на восточной окраине населенного пункта, можно предположить, что таким образом украинское командование создает буферную зону на пути наступления наших войск, и разрушает домостроения мирных граждан, мешающие обзору потенциально опасного участка.
https://ria.ru/20240801/zaporozhe-1963339813.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке, заявил Марочко

Марочко: ВСУ нанесли удар по подконтрольному им населенному пункту Петропавловка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла удар по подконтрольному ей населенному пункту и уничтожила целую улицу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе объективного контроля ситуации на Купянском направлении зафиксирован обстрел ВФУ из РСЗО населенного пункта Петропавловка, который контролируют украинские боевики. По поселку было выпущено около двух "пакетов" (порядка 70 ракет) либо с БМ-21 "Град" либо с RM-70 Vampire", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что ошибка наводчика маловероятна, поскольку удары наносились с временным интервалом и пристрелочными выстрелами. Исходя из того, что была уничтожена целая улица на восточной окраине населенного пункта, можно предположить, что таким образом украинское командование создает буферную зону на пути наступления наших войск, и разрушает домостроения мирных граждан, мешающие обзору потенциально опасного участка.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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