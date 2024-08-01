https://ria.ru/20240801/magistratura-1963515862.html
РЭЦ и РУДН открыли магистерскую программу "Управление ВЭД"
РЭЦ и РУДН открыли магистерскую программу "Управление ВЭД" - РИА Новости, 01.08.2024
РЭЦ и РУДН открыли магистерскую программу "Управление ВЭД"
Начался набор на магистерскую программу "Управление ВЭД", разработанную совместно Школой экспортера, входящей в Группу РЭЦ (ВЭБ.РФ), и Российским университетом... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:44
2024-08-01T18:44
2024-08-01T18:44
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Начался набор на магистерскую программу "Управление ВЭД", разработанную совместно Школой экспортера, входящей в Группу РЭЦ (ВЭБ.РФ), и Российским университетом дружбы народов, старт обучения намечен на сентябрь этого года, сообщает центр."Предложение ориентировано на подготовку квалифицированных специалистов в области международной торговли, способных укрепить позиции российского бизнеса на глобальной арене. Обучение будет проходить на площадке РУДН в Москве в течение двух лет", - говорится в сообщении."Программа, сформированная с учетом актуальных потребностей рынка, предлагает уникальную смесь теоретических знаний и практических навыков. Преподавательский состав включает в себя ведущих экспертов РУДН, практикующих специалистов Школы экспорта РЭЦ, а также профессионалов от ведущих компаний в сфере ВЭД. Программа открыта для студентов различного профиля и уровня подготовки, желающих расширить свои знания в области ВЭД, приобрести новые компетенции или изменить карьерное направление", - уточнила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Уникальность программы - сочетание фундаментальной подготовки и прикладных знаний, включая проектный трек и практикумы, фокусирующиеся на кросс-культурной специфике делового общения с дружественными странами. Студенты будут иметь возможность разработать стратегии выхода на внешние рынки, работая под руководством опытных наставников, которые будут сопровождать их на протяжении всего обучения, предоставляя консультации и поддержку.Программа также предусматривает участие в мастер-классах, экскурсиях на предприятия, практических стажировках и производственных практиках в компаниях-партнерах. Это даст студентам возможность не только глубже понять специфику работы в сфере ВЭД, но и установить контакты с представителями бизнеса, что может стать отправной точкой для будущего трудоустройства.По завершении обучения выпускники получат диплом магистра РУДН и диплом о профессиональной переподготовке от Школы экспорта, что станет весомым преимуществом в их профессиональной карьере.Заявки на обучение принимаются через сайт РУДН, раздел "Приемная комиссия" до 25 августа 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рудн, москва, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия, РУДН, Москва, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Начался набор на магистерскую программу "Управление ВЭД", разработанную совместно Школой экспортера, входящей в Группу РЭЦ (ВЭБ.РФ), и Российским университетом дружбы народов, старт обучения намечен на сентябрь этого года, сообщает центр.
"Предложение ориентировано на подготовку квалифицированных специалистов в области международной торговли, способных укрепить позиции российского бизнеса на глобальной арене. Обучение будет проходить на площадке РУДН
в Москве
в течение двух лет", - говорится в сообщении.
«
"Программа, сформированная с учетом актуальных потребностей рынка, предлагает уникальную смесь теоретических знаний и практических навыков. Преподавательский состав включает в себя ведущих экспертов РУДН, практикующих специалистов Школы экспорта РЭЦ, а также профессионалов от ведущих компаний в сфере ВЭД. Программа открыта для студентов различного профиля и уровня подготовки, желающих расширить свои знания в области ВЭД, приобрести новые компетенции или изменить карьерное направление", - уточнила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Уникальность программы - сочетание фундаментальной подготовки и прикладных знаний, включая проектный трек и практикумы, фокусирующиеся на кросс-культурной специфике делового общения с дружественными странами. Студенты будут иметь возможность разработать стратегии выхода на внешние рынки, работая под руководством опытных наставников, которые будут сопровождать их на протяжении всего обучения, предоставляя консультации и поддержку.
Программа также предусматривает участие в мастер-классах, экскурсиях на предприятия, практических стажировках и производственных практиках в компаниях-партнерах. Это даст студентам возможность не только глубже понять специфику работы в сфере ВЭД, но и установить контакты с представителями бизнеса, что может стать отправной точкой для будущего трудоустройства.
По завершении обучения выпускники получат диплом магистра РУДН и диплом о профессиональной переподготовке от Школы экспорта, что станет весомым преимуществом в их профессиональной карьере.
Заявки на обучение принимаются через сайт РУДН, раздел "Приемная комиссия" до 25 августа 2024 года.