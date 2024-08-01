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Мадуро с иронией высказался о требовании повторных выборов

Мадуро с иронией высказался о требовании повторных выборов - РИА Новости, 01.08.2024

Мадуро с иронией высказался о требовании повторных выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с иронией отнёсся к мнению ряда оппозиционеров о необходимости проведения повторных выборов президента, следует из слов главы РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T02:06

2024-08-01T02:06

2024-08-01T02:06

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дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 1 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро с иронией отнёсся к мнению ряда оппозиционеров о необходимости проведения повторных выборов президента, следует из слов главы государства. "Некоторые представители правых говорили о повторении выборов, это что? Я выиграл партию в домино и прошу, чтоб ее повторили, как будто мы в домино играем", - сказал Мадуро журналистам. "Повторение выборов, знаешь почему (говорят об этом)? Чтобы сохранить линию на конспирацию", - добавил президент. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024