Мадуро с иронией высказался о требовании повторных выборов
Мадуро с иронией отнесся к мнению оппозиции о требовании повторных выборов
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 1 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро с иронией отнёсся к мнению ряда оппозиционеров о необходимости проведения повторных выборов президента, следует из слов главы государства.
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"Некоторые представители правых говорили о повторении выборов, это что? Я выиграл партию в домино и прошу, чтоб ее повторили, как будто мы в домино играем", - сказал Мадуро журналистам.
"Повторение выборов, знаешь почему (говорят об этом)? Чтобы сохранить линию на конспирацию", - добавил президент.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.