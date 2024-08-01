https://ria.ru/20240801/liverpul-1963439741.html

В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей

В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей - РИА Новости, 01.08.2024

В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей

Магистратский суд Ливерпуля в рамках первых слушаний с участием 17-летнего подростка, обвиняемого в смертельной поножовщине в британском Саутпорте, принял... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:37

2024-08-01T14:37

2024-08-01T14:37

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Магистратский суд Ливерпуля в рамках первых слушаний с участием 17-летнего подростка, обвиняемого в смертельной поножовщине в британском Саутпорте, принял решение о его помещении в центр для содержания под стражей несовершеннолетних, сообщает издание Telegraph. "После того как он предстал перед магистратским судом Ливерпуля по обвинению в трех убийствах, десяти покушениях на убийство и хранении холодного оружия, 17-летний юноша был помещен под стражу для несовершеннолетних", - сказано в статье. Отмечается, что позднее в четверг он должен предстать перед королевским судом Ливерпуля. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. Нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В результате трое детей погибли. Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Правоохранители сообщили о задержании более сотни человек в Лондоне в ночь на четверг. Ряд британских СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов якобы российский след.

https://ria.ru/20240801/london-1963334761.html

https://ria.ru/20240731/velikobritanija-1963107287.html

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в мире, ливерпуль, лондон, мерсисайд