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В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей - РИА Новости, 01.08.2024
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14:37 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/liverpul-1963439741.html
В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей
В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей - РИА Новости, 01.08.2024
В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей
Магистратский суд Ливерпуля в рамках первых слушаний с участием 17-летнего подростка, обвиняемого в смертельной поножовщине в британском Саутпорте, принял... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:37
2024-08-01T14:37
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Магистратский суд Ливерпуля в рамках первых слушаний с участием 17-летнего подростка, обвиняемого в смертельной поножовщине в британском Саутпорте, принял решение о его помещении в центр для содержания под стражей несовершеннолетних, сообщает издание Telegraph. "После того как он предстал перед магистратским судом Ливерпуля по обвинению в трех убийствах, десяти покушениях на убийство и хранении холодного оружия, 17-летний юноша был помещен под стражу для несовершеннолетних", - сказано в статье. Отмечается, что позднее в четверг он должен предстать перед королевским судом Ливерпуля. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. Нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В результате трое детей погибли. Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Правоохранители сообщили о задержании более сотни человек в Лондоне в ночь на четверг. Ряд британских СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов якобы российский след.
https://ria.ru/20240801/london-1963334761.html
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в мире, ливерпуль, лондон, мерсисайд
В мире, Ливерпуль, Лондон, Мерсисайд
В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей

Telegraph: подросток, обвиняемый в поножовщине в Саутпорте, помещен под стражу

© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Магистратский суд Ливерпуля в рамках первых слушаний с участием 17-летнего подростка, обвиняемого в смертельной поножовщине в британском Саутпорте, принял решение о его помещении в центр для содержания под стражей несовершеннолетних, сообщает издание Telegraph.
"После того как он предстал перед магистратским судом Ливерпуля по обвинению в трех убийствах, десяти покушениях на убийство и хранении холодного оружия, 17-летний юноша был помещен под стражу для несовершеннолетних", - сказано в статье.
Отмечается, что позднее в четверг он должен предстать перед королевским судом Ливерпуля.
Полицейские задерживают протестующего во время демонстрации недалеко от резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне после случая с нападением на детей в городе Саутпорт. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Лондоне задержали более ста человек на акции протеста
Вчера, 03:23
Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. Нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В результате трое детей погибли.
Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Правоохранители сообщили о задержании более сотни человек в Лондоне в ночь на четверг. Ряд британских СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов якобы российский след.
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Британии 40 полицейских пострадали в беспорядках из-за нападения на детей
31 июля, 11:03
 
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