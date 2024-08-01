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Для пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир - РИА Новости, 01.08.2024
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13:43 01.08.2024 (обновлено: 13:46 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/kvartiry-1963423947.html
Для пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир
Для пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир - РИА Новости, 01.08.2024
Для пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир
Порядка 30 квартир из маневренного жилого фонда подготовлены для пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщил глава города... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:43
2024-08-01T13:46
нижний тагил
происшествия
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Порядка 30 квартир из маневренного жилого фонда подготовлены для пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщил глава города Владислав Пинаев."Привлечена техника МУП "Тагилдорстрой", работают специалисты "Центра защиты населения". Для помощи пострадавшим подготовлен маневренный фонд, порядка 30 квартир. Обратилось большое количество предпринимателей с предложением оказать помощь", - приводит слова мэра пресс-служба городской администрации.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали девять человек, в том числе пять детей.
https://ria.ru/20240801/rebenok-1963412965.html
нижний тагил
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нижний тагил, происшествия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Нижний Тагил, Происшествия, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Для пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир

Для пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Порядка 30 квартир из маневренного жилого фонда подготовлены для пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщил глава города Владислав Пинаев.
"Привлечена техника МУП "Тагилдорстрой", работают специалисты "Центра защиты населения". Для помощи пострадавшим подготовлен маневренный фонд, порядка 30 квартир. Обратилось большое количество предпринимателей с предложением оказать помощь", - приводит слова мэра пресс-служба городской администрации.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали девять человек, в том числе пять детей.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Вчера, 13:12
 
Нижний ТагилПроисшествияВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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