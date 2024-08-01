https://ria.ru/20240801/kvartiry-1963423947.html

Для пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир

Для пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир - РИА Новости, 01.08.2024

Для пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле подготовили около 30 квартир

Порядка 30 квартир из маневренного жилого фонда подготовлены для пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщил глава города... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:43

2024-08-01T13:43

2024-08-01T13:46

нижний тагил

происшествия

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963415098_0:0:1250:703_1920x0_80_0_0_ba44caf139553d151a74998c2eeba649.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Порядка 30 квартир из маневренного жилого фонда подготовлены для пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщил глава города Владислав Пинаев."Привлечена техника МУП "Тагилдорстрой", работают специалисты "Центра защиты населения". Для помощи пострадавшим подготовлен маневренный фонд, порядка 30 квартир. Обратилось большое количество предпринимателей с предложением оказать помощь", - приводит слова мэра пресс-служба городской администрации.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали девять человек, в том числе пять детей.

https://ria.ru/20240801/rebenok-1963412965.html

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний тагил, происшествия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле