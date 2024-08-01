https://ria.ru/20240801/kuzbass-1963357638.html

В Кузбассе оценили запасы угля

В Кузбассе оценили запасы угля - РИА Новости, 01.08.2024

В Кузбассе оценили запасы угля

Прогнозные ресурсы угля в Кемеровской области составляют 300 миллиардов тонн - этого хватит еще на тысячу лет добычи, заявил министр угольной промышленности... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:33

2024-08-01T09:33

2024-08-01T10:00

экономика

кемеровская область

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прогнозные ресурсы угля в Кемеровской области составляют 300 миллиардов тонн - этого хватит еще на тысячу лет добычи, заявил министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев на конференции "Актуальные вопросы недропользования угольных месторождений". "Прогнозные ресурсы у нас составляют порядка 300 миллиардов тонн. На данный момент в Кузбассе добыто 10,5 миллиарда тонн угля. Учет ведется с 1860 года. Это официальная дата начала промышленного освоения угольных месторождений нашего региона. Если мы в Кузбассе будем добывать даже по 300 миллионов тонн в год, нам запасов хватит практически на тысячу лет", - сказал он. Согласно презентации Токарева, на госбалансе запасов числится 67,4 миллиарда тонн каменных углей, а запасы бурого угля составляют 52,7 миллиарда тонн. Всего в Кузбассе действует 288 лицензий на добычу угля проектной мощностью до 256 миллионов тонн угля в год.

https://ria.ru/20231114/ugol-1909433601.html

кемеровская область

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экономика, кемеровская область