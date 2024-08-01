https://ria.ru/20240801/kurs-1963496890.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 01.08.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,29 копейки, до 11,7918 рубля, курс доллара - на 32,58 копейки, до 85,7833 рубля,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:34

2024-08-01T17:34

2024-08-01T17:38

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,29 копейки, до 11,7918 рубля, курс доллара - на 32,58 копейки, до 85,7833 рубля, курс евро - на 66,5 копейки, до 92,8499 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, московская биржа