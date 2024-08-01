https://ria.ru/20240801/kuban-1963323564.html

На Кубани потушили пожар в строящейся школе

На Кубани потушили пожар в строящейся школе - РИА Новости, 01.08.2024

На Кубани потушили пожар в строящейся школе

Спасатели полностью потушили пожар в строящейся школе в кубанской станице Тбилисская, горевшей на площади 1900 квадратных метрах, сообщили в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:46

2024-08-01T00:46

2024-08-01T00:46

происшествия

россия

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в строящейся школе в кубанской станице Тбилисская, горевшей на площади 1900 квадратных метрах, сообщили в краевом ГУМЧС. В среду вечером в ГУМЧС Кубани сообщили о пожаре в строящейся школе в станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади 1900 квадратных метров. На месте от МЧС России работали 50 специалистов и 12 единиц техники, пострадавших не было. Позже пожар был локализован. "Пожар в станице Тбилисской ликвидирован", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, школу на 1100 мест по улице 8 Марта должны были открыть до конца года. Он добавил, что случившееся ЧП - это недосмотр на строительной площадке. Согласно Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, строительство школы обошлось бюджету почти в 1,36 миллиарда рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повреждения чужого имущества по неосторожности.

https://ria.ru/20240731/pozhar-1963295106.html

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происшествия, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)