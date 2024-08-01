https://ria.ru/20240801/kuban-1963323564.html
На Кубани потушили пожар в строящейся школе
На Кубани потушили пожар в строящейся школе - РИА Новости, 01.08.2024
На Кубани потушили пожар в строящейся школе
Спасатели полностью потушили пожар в строящейся школе в кубанской станице Тбилисская, горевшей на площади 1900 квадратных метрах, сообщили в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:46
2024-08-01T00:46
2024-08-01T00:46
происшествия
россия
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963295512_0:0:977:550_1920x0_80_0_0_c17076c5287c713f66701b00cc8cc388.jpg
КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в строящейся школе в кубанской станице Тбилисская, горевшей на площади 1900 квадратных метрах, сообщили в краевом ГУМЧС. В среду вечером в ГУМЧС Кубани сообщили о пожаре в строящейся школе в станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади 1900 квадратных метров. На месте от МЧС России работали 50 специалистов и 12 единиц техники, пострадавших не было. Позже пожар был локализован. "Пожар в станице Тбилисской ликвидирован", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, школу на 1100 мест по улице 8 Марта должны были открыть до конца года. Он добавил, что случившееся ЧП - это недосмотр на строительной площадке. Согласно Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, строительство школы обошлось бюджету почти в 1,36 миллиарда рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повреждения чужого имущества по неосторожности.
https://ria.ru/20240731/pozhar-1963295106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963295512_0:274:977:1007_1920x0_80_0_0_198b8bd1688410447e9adccafc638761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани потушили пожар в строящейся школе
На Кубани потушили пожар в строящейся школе на площади 1900 квадратных метров