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На Кубани потушили пожар в строящейся школе - РИА Новости, 01.08.2024
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00:46 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/kuban-1963323564.html
На Кубани потушили пожар в строящейся школе
На Кубани потушили пожар в строящейся школе - РИА Новости, 01.08.2024
На Кубани потушили пожар в строящейся школе
Спасатели полностью потушили пожар в строящейся школе в кубанской станице Тбилисская, горевшей на площади 1900 квадратных метрах, сообщили в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:46
2024-08-01T00:46
происшествия
россия
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в строящейся школе в кубанской станице Тбилисская, горевшей на площади 1900 квадратных метрах, сообщили в краевом ГУМЧС. В среду вечером в ГУМЧС Кубани сообщили о пожаре в строящейся школе в станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади 1900 квадратных метров. На месте от МЧС России работали 50 специалистов и 12 единиц техники, пострадавших не было. Позже пожар был локализован. "Пожар в станице Тбилисской ликвидирован", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, школу на 1100 мест по улице 8 Марта должны были открыть до конца года. Он добавил, что случившееся ЧП - это недосмотр на строительной площадке. Согласно Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, строительство школы обошлось бюджету почти в 1,36 миллиарда рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повреждения чужого имущества по неосторожности.
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происшествия, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани потушили пожар в строящейся школе

На Кубани потушили пожар в строящейся школе на площади 1900 квадратных метров

© Фото : МЧС Краснодарского края/TelegramМесто пожара в строящейся школе в станице Тбилисская Краснодарского края
Место пожара в строящейся школе в станице Тбилисская Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : МЧС Краснодарского края/Telegram
Место пожара в строящейся школе в станице Тбилисская Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в строящейся школе в кубанской станице Тбилисская, горевшей на площади 1900 квадратных метрах, сообщили в краевом ГУМЧС.
В среду вечером в ГУМЧС Кубани сообщили о пожаре в строящейся школе в станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади 1900 квадратных метров. На месте от МЧС России работали 50 специалистов и 12 единиц техники, пострадавших не было. Позже пожар был локализован.
«
"Пожар в станице Тбилисской ликвидирован", - говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, школу на 1100 мест по улице 8 Марта должны были открыть до конца года. Он добавил, что случившееся ЧП - это недосмотр на строительной площадке.
Согласно Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, строительство школы обошлось бюджету почти в 1,36 миллиарда рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повреждения чужого имущества по неосторожности.
Место пожара в строящейся школе в станице Тбилисская Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В краснодарской станице загорелась кровля строящейся школы
Вчера, 19:58
 
ПроисшествияРоссияВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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