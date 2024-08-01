https://ria.ru/20240801/kreml-1963510682.html
Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными
Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью "Комсомольской правде", что Кремль в свое время прокомментирует обмен заключенными между РФ... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:09
2024-08-01T18:09
2024-08-01T23:58
россия
сша
дмитрий песков
в мире
обмен заключенными между россией и западом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью "Комсомольской правде", что Кремль в свое время прокомментирует обмен заключенными между РФ и США, возможно сегодня. "Мы прокомментируем в свое время. Надеюсь, что сегодня", - сказал Песков. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщал, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас". Ранее Песков заявлял, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену.
https://ria.ru/20240801/smi-1963461679.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными
Кремль может прокомментировать обмен заключенными между Россией и США в четверг