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Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
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18:09 01.08.2024 (обновлено: 23:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/kreml-1963510682.html
Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными
Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью "Комсомольской правде", что Кремль в свое время прокомментирует обмен заключенными между РФ... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:09
2024-08-01T23:58
россия
сша
дмитрий песков
в мире
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью "Комсомольской правде", что Кремль в свое время прокомментирует обмен заключенными между РФ и США, возможно сегодня. "Мы прокомментируем в свое время. Надеюсь, что сегодня", - сказал Песков. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщал, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас". Ранее Песков заявлял, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену.
https://ria.ru/20240801/smi-1963461679.html
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россия, сша, дмитрий песков, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными

Кремль может прокомментировать обмен заключенными между Россией и США в четверг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью "Комсомольской правде", что Кремль в свое время прокомментирует обмен заключенными между РФ и США, возможно сегодня.
"Мы прокомментируем в свое время. Надеюсь, что сегодня", - сказал Песков.
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщал, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас". Ранее Песков заявлял, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену.
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять
Вчера, 15:50
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВ миреОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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