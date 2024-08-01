https://ria.ru/20240801/kreml-1963510682.html

Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными

Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными - РИА Новости, 01.08.2024

Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью "Комсомольской правде", что Кремль в свое время прокомментирует обмен заключенными между РФ... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:09

2024-08-01T18:09

2024-08-01T23:58

россия

сша

дмитрий песков

в мире

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью "Комсомольской правде", что Кремль в свое время прокомментирует обмен заключенными между РФ и США, возможно сегодня. "Мы прокомментируем в свое время. Надеюсь, что сегодня", - сказал Песков. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщал, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас". Ранее Песков заявлял, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену.

https://ria.ru/20240801/smi-1963461679.html

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сша

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россия, сша, дмитрий песков, в мире, обмен заключенными между россией и западом