https://ria.ru/20240801/kreml-1963497291.html

Вся Россия объединена вокруг поддержки бойцов на фронте, заявил Песков

Вся Россия объединена вокруг поддержки бойцов на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024

Вся Россия объединена вокруг поддержки бойцов на фронте, заявил Песков

Вся Россия объединена вокруг идеи поддержки бойцов на фронте и тех, кто помогает вблизи от передовой, все ими восхищаются и гордятся, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:37

2024-08-01T17:37

2024-08-01T17:37

общество

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Вся Россия объединена вокруг идеи поддержки бойцов на фронте и тех, кто помогает вблизи от передовой, все ими восхищаются и гордятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "Ребята, которые сейчас находятся на передовой, и ребята, которые в непосредственной близости от передовой помогают тем ребятам, которые на передовой, мы все вами восхищаемся, мы вами гордимся. Вся страна объединена вокруг идеи поддержки вас, и все наши сердца с вами. Берегите себя и идите вперед", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240722/peskov-1961189033.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий песков