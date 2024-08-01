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Вся Россия объединена вокруг поддержки бойцов на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024
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17:37 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/kreml-1963497291.html
Вся Россия объединена вокруг поддержки бойцов на фронте, заявил Песков
Вся Россия объединена вокруг поддержки бойцов на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024
Вся Россия объединена вокруг поддержки бойцов на фронте, заявил Песков
Вся Россия объединена вокруг идеи поддержки бойцов на фронте и тех, кто помогает вблизи от передовой, все ими восхищаются и гордятся, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:37
2024-08-01T17:37
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Вся Россия объединена вокруг идеи поддержки бойцов на фронте и тех, кто помогает вблизи от передовой, все ими восхищаются и гордятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "Ребята, которые сейчас находятся на передовой, и ребята, которые в непосредственной близости от передовой помогают тем ребятам, которые на передовой, мы все вами восхищаемся, мы вами гордимся. Вся страна объединена вокруг идеи поддержки вас, и все наши сердца с вами. Берегите себя и идите вперед", - сказал Песков.
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Вся Россия объединена вокруг поддержки бойцов на фронте, заявил Песков

Песков: вся Россия объединена вокруг поддержки бойцов СВО, все ими гордятся

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Вся Россия объединена вокруг идеи поддержки бойцов на фронте и тех, кто помогает вблизи от передовой, все ими восхищаются и гордятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Ребята, которые сейчас находятся на передовой, и ребята, которые в непосредственной близости от передовой помогают тем ребятам, которые на передовой, мы все вами восхищаемся, мы вами гордимся. Вся страна объединена вокруг идеи поддержки вас, и все наши сердца с вами. Берегите себя и идите вперед", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
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