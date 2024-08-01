https://ria.ru/20240801/krasnodar-1963342996.html
В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме
В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.08.2024
В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном доме в центре Краснодара потушен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T06:36
2024-08-01T06:36
2024-08-01T10:11
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963362472_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_a116fe14d2739f2dbcb14155d8f9fefe.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в центре Краснодара потушен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Накануне МЧС России сообщало, что пожар произошел в многоквартирном доме на улице Чапаева, площадь пожара составляла 300 квадратных метров, 40 жильцов сами вышли на улицу из дома. Вечером в среду пожар был локализован, а в ночь на четверг спасатели ликвидировали открытое горение. "Пожар в Краснодаре ликвидирован в 4.49", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963362472_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d176610595da87e3672c9240f1771d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме
Оперштаб: пожар в многоквартирном доме в центре Краснодара потушен