https://ria.ru/20240801/krasnodar-1963342996.html

В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме

В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.08.2024

В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар в многоквартирном доме в центре Краснодара потушен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T06:36

2024-08-01T06:36

2024-08-01T10:11

происшествия

краснодар

краснодарский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в центре Краснодара потушен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Накануне МЧС России сообщало, что пожар произошел в многоквартирном доме на улице Чапаева, площадь пожара составляла 300 квадратных метров, 40 жильцов сами вышли на улицу из дома. Вечером в среду пожар был локализован, а в ночь на четверг спасатели ликвидировали открытое горение. "Пожар в Краснодаре ликвидирован в 4.49", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html

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происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)