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В США испугались падения ключевого узла украинской обороны - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 01.08.2024 (обновлено: 03:06 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/krasnoarmeysk-1963332571.html
В США испугались падения ключевого узла украинской обороны
В США испугались падения ключевого узла украинской обороны - РИА Новости, 01.08.2024
В США испугались падения ключевого узла украинской обороны
Российские силы приближаются к городу Красноармейску (переименован киевским режимом в Покровск — Прим. Ред) в ДНР, ставя под угрозу ключевые цепочки снабжения... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:02
2024-08-01T03:06
специальная военная операция на украине
красноармейск
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские силы приближаются к городу Красноармейску (переименован киевским режимом в Покровск — Прим. Ред) в ДНР, ставя под угрозу ключевые цепочки снабжения ВСУ, сообщает CNN."Российские войска недавно добились значительных тактических успехов в этом районе, расположенном к северо-западу от Авдеевки", — приводит телеканал заявление аналитиков из вашингтонского Института по изучению войны (ISW).Как отмечает телеканал, Красноармейск, где до войны жили около 60 тысяч человек, не считается крупным городом, однако служит ключевым опорным пунктом украинских войск благодаря близости к другому важному городу — Константиновке.Ранее издание iDNES сообщило, что подразделения ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей. В Генштабе ВСУ 29 июля признали, что для киевских сил сложилась напряженная ситуация на Красноармейском направлении.В Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
https://ria.ru/20240729/vsu-1962608917.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1963037578.html
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красноармейск, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, США, Вооруженные силы Украины
В США испугались падения ключевого узла украинской обороны

CNN: российские силы приближаются к ключевому для ВСУ городу Красноармейску

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские силы приближаются к городу Красноармейску (переименован киевским режимом в Покровск — Прим. Ред) в ДНР, ставя под угрозу ключевые цепочки снабжения ВСУ, сообщает CNN.
"Российские войска недавно добились значительных тактических успехов в этом районе, расположенном к северо-западу от Авдеевки", — приводит телеканал заявление аналитиков из вашингтонского Института по изучению войны (ISW).
Украинский солдат в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной
29 июля, 09:24
Как отмечает телеканал, Красноармейск, где до войны жили около 60 тысяч человек, не считается крупным городом, однако служит ключевым опорным пунктом украинских войск благодаря близости к другому важному городу — Константиновке.
Ранее издание iDNES сообщило, что подразделения ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей. В Генштабе ВСУ 29 июля признали, что для киевских сил сложилась напряженная ситуация на Красноармейском направлении.
В Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
СМИ: ситуация под Красноармейском напугала Украину и ее союзников
30 июля, 22:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскСШАВооруженные силы Украины
 
 
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