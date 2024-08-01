https://ria.ru/20240801/krasikov-1963538271.html
В Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ Красиков, сообщил источник
В Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ Красиков, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2024
В Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ Красиков, сообщил источник
При обмене в Россию вернулся отбывавший пожизненный срок в ФРГ россиянин, известный как Красиков, сообщил источник в одном из российских компетентных ведомств. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:21
2024-08-01T20:21
2024-08-01T23:58
россия
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обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. При обмене в Россию вернулся отбывавший пожизненный срок в ФРГ россиянин, известный как Красиков, сообщил источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "В рамках обмена на родину вернулся находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин РФ, известный под фамилией Красиков", - сказал источник.
https://ria.ru/20240801/fsb-1963536862.html
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россия, германия, нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Германия, НАТО, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
В Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ Красиков, сообщил источник
В Россию вернулся осужденный пожизненно в ФРГ россиянин, известный как Красиков