https://ria.ru/20240801/krasikov-1963538271.html

В Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ Красиков, сообщил источник

В Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ Красиков, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2024

В Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ Красиков, сообщил источник

При обмене в Россию вернулся отбывавший пожизненный срок в ФРГ россиянин, известный как Красиков, сообщил источник в одном из российских компетентных ведомств. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:21

2024-08-01T20:21

2024-08-01T23:58

россия

германия

нато

в мире

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. При обмене в Россию вернулся отбывавший пожизненный срок в ФРГ россиянин, известный как Красиков, сообщил источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "В рамках обмена на родину вернулся находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин РФ, известный под фамилией Красиков", - сказал источник.

https://ria.ru/20240801/fsb-1963536862.html

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россия, германия, нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом