https://ria.ru/20240801/kontrakty-1963497866.html
Тюменская область по нацпроектам заключила контрактов на 11 млрд рублей
Тюменская область по нацпроектам заключила контрактов на 11 млрд рублей - РИА Новости, 01.08.2024
Тюменская область по нацпроектам заключила контрактов на 11 млрд рублей
Реализация национальных проектов в Тюменской области идет по плану, за первое полугодие заключено более 96% контрактов на 11 миллиардов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:39
2024-08-01T17:39
2024-08-01T17:39
тюменская область
тюменская область
александр моор
нацпроекты
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ТЮМЕНЬ, 1 авг – РИА Новости. Реализация национальных проектов в Тюменской области идет по плану, за первое полугодие заключено более 96% контрактов на 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Моор. "Подвели итоги реализации национальных проектов за первое полугодие. Работа идет по плану. Заключено более 96 процентов необходимых контрактов на общую сумму почти 11 миллиардов рублей. Объем финансирования из регионального и федерального бюджетов уже составил порядка пятидесяти процентов от плана – больше, чем в среднем по стране", - заявил Моор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, на данный момент более чем на 90% профинансирован из регионального бюджета национальный проект "Образование", объем финансирования национального проекта "Здравоохранение" превысил 70%. "Национальные проекты нацелены в первую очередь на улучшение жизни людей. По итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей их реализации. Продолжаем двигаться вперед", - подчеркнул Моор. Губернатор также отметил, что региональные власти уделяют особое внимание эффективному использованию бюджетных средств, благодаря этому при проведении конкурсных процедур было сэкономлено 350 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240228/reyting-1929914761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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тюменская область, александр моор, нацпроекты
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Нацпроекты
ТЮМЕНЬ, 1 авг – РИА Новости. Реализация национальных проектов в Тюменской области идет по плану, за первое полугодие заключено более 96% контрактов на 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Моор.
"Подвели итоги реализации национальных проектов за первое полугодие. Работа идет по плану. Заключено более 96 процентов необходимых контрактов на общую сумму почти 11 миллиардов рублей. Объем финансирования из регионального и федерального бюджетов уже составил порядка пятидесяти процентов от плана – больше, чем в среднем по стране", - заявил Моор в своем Telegram-канале
.
По словам губернатора, на данный момент более чем на 90% профинансирован из регионального бюджета национальный проект "Образование", объем финансирования национального проекта "Здравоохранение" превысил 70%. "Национальные проекты нацелены в первую очередь на улучшение жизни людей. По итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей их реализации. Продолжаем двигаться вперед", - подчеркнул Моор.
Губернатор также отметил, что региональные власти уделяют особое внимание эффективному использованию бюджетных средств, благодаря этому при проведении конкурсных процедур было сэкономлено 350 миллионов рублей.