Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область по нацпроектам заключила контрактов на 11 млрд рублей - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:39 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/kontrakty-1963497866.html
Тюменская область по нацпроектам заключила контрактов на 11 млрд рублей
Тюменская область по нацпроектам заключила контрактов на 11 млрд рублей - РИА Новости, 01.08.2024
Тюменская область по нацпроектам заключила контрактов на 11 млрд рублей
Реализация национальных проектов в Тюменской области идет по плану, за первое полугодие заключено более 96% контрактов на 11 миллиардов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:39
2024-08-01T17:39
тюменская область
тюменская область
александр моор
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952053472_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_9f2e0179c79288b60aee43c3bb9b006a.jpg
ТЮМЕНЬ, 1 авг – РИА Новости. Реализация национальных проектов в Тюменской области идет по плану, за первое полугодие заключено более 96% контрактов на 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Моор. "Подвели итоги реализации национальных проектов за первое полугодие. Работа идет по плану. Заключено более 96 процентов необходимых контрактов на общую сумму почти 11 миллиардов рублей. Объем финансирования из регионального и федерального бюджетов уже составил порядка пятидесяти процентов от плана – больше, чем в среднем по стране", - заявил Моор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, на данный момент более чем на 90% профинансирован из регионального бюджета национальный проект "Образование", объем финансирования национального проекта "Здравоохранение" превысил 70%. "Национальные проекты нацелены в первую очередь на улучшение жизни людей. По итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей их реализации. Продолжаем двигаться вперед", - подчеркнул Моор. Губернатор также отметил, что региональные власти уделяют особое внимание эффективному использованию бюджетных средств, благодаря этому при проведении конкурсных процедур было сэкономлено 350 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240228/reyting-1929914761.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952053472_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_882155e7cc48dbe2a54a72d7087bb77f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор, нацпроекты
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Нацпроекты

Тюменская область по нацпроектам заключила контрактов на 11 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНовостройки в Тюмени
Новостройки в Тюмени - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 авг – РИА Новости. Реализация национальных проектов в Тюменской области идет по плану, за первое полугодие заключено более 96% контрактов на 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Моор.
"Подвели итоги реализации национальных проектов за первое полугодие. Работа идет по плану. Заключено более 96 процентов необходимых контрактов на общую сумму почти 11 миллиардов рублей. Объем финансирования из регионального и федерального бюджетов уже составил порядка пятидесяти процентов от плана – больше, чем в среднем по стране", - заявил Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, на данный момент более чем на 90% профинансирован из регионального бюджета национальный проект "Образование", объем финансирования национального проекта "Здравоохранение" превысил 70%. "Национальные проекты нацелены в первую очередь на улучшение жизни людей. По итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей их реализации. Продолжаем двигаться вперед", - подчеркнул Моор.
Губернатор также отметил, что региональные власти уделяют особое внимание эффективному использованию бюджетных средств, благодаря этому при проведении конкурсных процедур было сэкономлено 350 миллионов рублей.
Люди - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по продолжительности жизни
28 февраля, 09:51
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала