Свыше миллиона консультаций провели медики кардиопульта скорой Подмосковья
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 1 млн консультаций провели сотрудники кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Более 1 млн консультаций провели сотрудники кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более одного миллиона консультаций провели специалисты кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи за все время работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Для пациентов с подозрением на инфаркт крайне важна оперативность, так как такое состояние требует срочной госпитализации. Всего за время работы кардиопульта специалисты провели более одного миллиона консультаций", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в 41% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, в почти 4% у пациентов определен острый коронарный синдром. Такие пациенты были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья.
Работа кардиопульта стала возможной, благодаря оснащению бригад подмосковной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.