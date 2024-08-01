https://ria.ru/20240801/konsultatsii-1963436998.html

Свыше миллиона консультаций провели медики кардиопульта скорой Подмосковья

Свыше миллиона консультаций провели медики кардиопульта скорой Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2024

Свыше миллиона консультаций провели медики кардиопульта скорой Подмосковья

Более одного миллиона консультаций провели специалисты кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи за все время работы, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:34

2024-08-01T14:34

2024-08-01T14:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более одного миллиона консультаций провели специалисты кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи за все время работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Для пациентов с подозрением на инфаркт крайне важна оперативность, так как такое состояние требует срочной госпитализации. Всего за время работы кардиопульта специалисты провели более одного миллиона консультаций", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в 41% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, в почти 4% у пациентов определен острый коронарный синдром. Такие пациенты были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья. Работа кардиопульта стала возможной, благодаря оснащению бригад подмосковной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.

https://ria.ru/20240731/standart--1963213353.html

https://ria.ru/20240730/medoborudovanie-1962897346.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк