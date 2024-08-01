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Свыше миллиона консультаций провели медики кардиопульта скорой Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2024
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Новости Подмосковья
 
14:34 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/konsultatsii-1963436998.html
Свыше миллиона консультаций провели медики кардиопульта скорой Подмосковья
Свыше миллиона консультаций провели медики кардиопульта скорой Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2024
Свыше миллиона консультаций провели медики кардиопульта скорой Подмосковья
Более одного миллиона консультаций провели специалисты кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи за все время работы, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:34
2024-08-01T14:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более одного миллиона консультаций провели специалисты кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи за все время работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Для пациентов с подозрением на инфаркт крайне важна оперативность, так как такое состояние требует срочной госпитализации. Всего за время работы кардиопульта специалисты провели более одного миллиона консультаций", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в 41% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, в почти 4% у пациентов определен острый коронарный синдром. Такие пациенты были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья. Работа кардиопульта стала возможной, благодаря оснащению бригад подмосковной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.
https://ria.ru/20240731/standart--1963213353.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Свыше миллиона консультаций провели медики кардиопульта скорой Подмосковья

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 1 млн консультаций провели сотрудники кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи
Более 1 млн консультаций провели сотрудники кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Более 1 млн консультаций провели сотрудники кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более одного миллиона консультаций провели специалисты кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи за все время работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Для пациентов с подозрением на инфаркт крайне важна оперативность, так как такое состояние требует срочной госпитализации. Всего за время работы кардиопульта специалисты провели более одного миллиона консультаций", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что в 41% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, в почти 4% у пациентов определен острый коронарный синдром. Такие пациенты были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья.
Работа кардиопульта стала возможной, благодаря оснащению бригад подмосковной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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