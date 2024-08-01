https://ria.ru/20240801/kitaj-1963341803.html

НОАК обвинила Канаду в подрыве мира в Тайваньском проливе

НОАК обвинила Канаду в подрыве мира в Тайваньском проливе - РИА Новости, 01.08.2024

НОАК обвинила Канаду в подрыве мира в Тайваньском проливе

Проход канадского фрегата через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T06:12

2024-08-01T06:12

2024-08-01T06:12

в мире

китай

канада

тайвань

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876071766_0:100:2736:1639_1920x0_80_0_0_47c535d3a2f926f8f142bd811813e43f.jpg

ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Проход канадского фрегата через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В заявлении отмечается, что канадский фрегат Montreal 31 июля прошел через Тайваньский пролив. Об этом же ранее сообщала и армия Канады. "Действия Канады создают хаос и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК. Отмечается, что китайские военные организовали сопровождающее наблюдение за канадским судном во время его прохода через пролив. "Войска Восточной зоны боевого командования всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы реагировать на все угрозы и провокации", - говорится в заявлении. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа прошлого года. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

https://ria.ru/20240627/tayvan-1955866651.html

китай

канада

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, канада, тайвань, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая