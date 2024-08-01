НОАК обвинила Канаду в подрыве мира в Тайваньском проливе
НОАК: проход канадского фрегата через Тайваньский пролив подрывает стабильность
Канадский фрегат в Тайваньском проливе. Архивное фото
ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Проход канадского фрегата через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
В заявлении отмечается, что канадский фрегат Montreal 31 июля прошел через Тайваньский пролив. Об этом же ранее сообщала и армия Канады.
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"Действия Канады создают хаос и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.
Отмечается, что китайские военные организовали сопровождающее наблюдение за канадским судном во время его прохода через пролив. "Войска Восточной зоны боевого командования всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы реагировать на все угрозы и провокации", - говорится в заявлении.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа прошлого года. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.