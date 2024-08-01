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Китай и Индия договорились поддерживать мир в приграничных районах
Китай и Индия договорились поддерживать мир в приграничных районах - РИА Новости, 01.08.2024
Китай и Индия договорились поддерживать мир в приграничных районах
КНР и Индия договорились продолжать поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах, сообщает в четверг внешнеполитическое ведомство Китая. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:49
2024-08-01T05:49
2024-08-01T05:49
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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. КНР и Индия договорились продолжать поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах, сообщает в четверг внешнеполитическое ведомство Китая. В среду в Нью-Дели прошло 30-е заседание рабочего механизма консультаций и координации по пограничным делам между Китаем и Индией. "Стороны договорились строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей и продолжать поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи. Отмечается, что стороны также договорились поддерживать связь по дипломатическим и военным каналам, усилить формирование переговорного механизма, ускорить переговорный процесс для того, чтобы в кратчайшие сроки разрешить сложившуюся ситуацию на границе, а также способствовать здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и Индией. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по ней.
https://ria.ru/20240729/quad-1962596026.html
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в мире, китай, индия, нью-дели
В мире, Китай, Индия, Нью-Дели
Китай и Индия договорились поддерживать мир в приграничных районах
Китай и Индия договорились поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах
ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. КНР и Индия договорились продолжать поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах, сообщает в четверг внешнеполитическое ведомство Китая.
В среду в Нью-Дели прошло 30-е заседание рабочего механизма консультаций и координации по пограничным делам между Китаем и Индией.
«
"Стороны договорились строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей и продолжать поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.
Отмечается, что стороны также договорились поддерживать связь по дипломатическим и военным каналам, усилить формирование переговорного механизма, ускорить переговорный процесс для того, чтобы в кратчайшие сроки разрешить сложившуюся ситуацию на границе, а также способствовать здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и Индией.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по ней.