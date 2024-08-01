https://ria.ru/20240801/kinologi-1963431218.html

Кинологи с собаками приехали к месту ЧП в Нижнем Тагиле

Кинологи с собаками приехали к месту ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024

Кинологи с собаками приехали к месту ЧП в Нижнем Тагиле

Кинологи с собаками приехали к месту ЧП в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов жилой пятиэтажки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:14

2024-08-01T14:14

2024-08-01T14:15

происшествия

нижний тагил

дзержинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. Кинологи с собаками приехали к месту ЧП в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов жилой пятиэтажки, передает корреспондент РИА Новости. Специалисты будут помогать с поиском пострадавших, остающихся под завалами. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали девять человек, в том числе пять детей. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.

https://ria.ru/20240801/dom-1963407092.html

нижний тагил

дзержинский район

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происшествия, нижний тагил, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле