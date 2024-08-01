https://ria.ru/20240801/kiev-1963335803.html

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2024

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:42

2024-08-01T03:42

2024-08-01T03:42

специальная военная операция на украине

киев

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях Украины, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 3.24 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240801/tramp-1963334448.html

киев

россия

харьковская область

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киев, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины