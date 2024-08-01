https://ria.ru/20240801/khezbolla-1963491550.html

"Хезболла" возобновит атаки на позиции Израиля в пятницу

"Хезболла" возобновит атаки на позиции Израиля в пятницу - РИА Новости, 01.08.2024

"Хезболла" возобновит атаки на позиции Израиля в пятницу

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" возобновит фронт поддержки Газе и атаки на израильские военные позиции начиная с утра пятницы, заявил в четверг лидер... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:16

2024-08-01T17:16

2024-08-01T19:51

в мире

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хезболла

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хасан насрулла

исмаил хания

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" возобновит фронт поддержки Газе и атаки на израильские военные позиции начиная с утра пятницы, заявил в четверг лидер движения Хасан Насрулла, выступая в связи с убийством Израилем одного из руководителей движения Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании."Ливанский фронт поддержки вернется к тому состоянию, в котором он ранее находился, завтра утром, в пятницу. Это не имеет ничего общего с ответом на мученичество господина Фуада. Наша реакция на нападение на район и мученичество (убийство - ред.) сайеда Мохсена (Фуада Шукра - ред.) и гражданских лиц", - сказал он.Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, по меньшей мере четыре человека погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по заявлению ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Тело высокопоставленного командира ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шукра, погибшего при авиаударе Израиля по южной окраине столицы Бейрута, было найдено под завалами, сообщал РИА Новости местный источник. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.

https://ria.ru/20240801/izrail-1963492750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хезболла, бейрут, хасан насрулла, исмаил хания, ливан, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году