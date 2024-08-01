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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 01.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв был слышен в четверг в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:42
2024-08-01T15:42
2024-08-01T15:42
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрыв был слышен в четверг в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 14.20 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв