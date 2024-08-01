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Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это - РИА Новости, 01.08.2024
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22:28 01.08.2024 (обновлено: 23:30 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/khaniya-1963556555.html
Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это
Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это - РИА Новости, 01.08.2024
Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это
Израиль пересек красную черту, убив в Иране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:28
2024-08-01T23:30
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ТЕГЕРАН, 1 авг — РИА Новости. Израиль пересек красную черту, убив в Иране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Али Багери Кяни во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.&quot;Убив Исмаила Ханию, израильский режим пересек красную черту и поставил под угрозу мир и стабильность в регионе и мире, поэтому Исламская Республика Иран без сомнения воспользуется своим неотъемлемым и законным правом на защиту своей территориальной целостности и национальной безопасности&quot;, — приводит его слова официальный Telegram-канал дипведомства.Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.Миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
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в мире, цены на нефть, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, сергей лавров, ллойд остин, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Цены на нефть, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Сергей Лавров, Ллойд Остин, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это

МИД Ирана: Израиль пересек красную черту, убив Ханию, Тегеран вправе защититься

© AP Photo / Mohammed ZaatariПортрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 авг — РИА Новости. Израиль пересек красную черту, убив в Иране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Али Багери Кяни во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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"Убив Исмаила Ханию, израильский режим пересек красную черту и поставил под угрозу мир и стабильность в регионе и мире, поэтому Исламская Республика Иран без сомнения воспользуется своим неотъемлемым и законным правом на защиту своей территориальной целостности и национальной безопасности", — приводит его слова официальный Telegram-канал дипведомства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
На Голанских высотах разгорается третья мировая
29 июля, 08:00
Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.
Миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
Церемония прощания с Исмаилом Ханией в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро ХАМАС
Вчера, 09:42
 
В миреЦены на нефтьИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияСергей ЛавровЛлойд ОстинХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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