https://ria.ru/20240801/khaniya-1963556555.html

Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это

Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это - РИА Новости, 01.08.2024

Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это

Израиль пересек красную черту, убив в Иране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:28

2024-08-01T22:28

2024-08-01T23:30

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ТЕГЕРАН, 1 авг — РИА Новости. Израиль пересек красную черту, убив в Иране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Али Багери Кяни во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым."Убив Исмаила Ханию, израильский режим пересек красную черту и поставил под угрозу мир и стабильность в регионе и мире, поэтому Исламская Республика Иран без сомнения воспользуется своим неотъемлемым и законным правом на защиту своей территориальной целостности и национальной безопасности", — приводит его слова официальный Telegram-канал дипведомства.Как сообщило сегодня ХАМАС, глава политбюро погиб при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.Миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240801/tegeran-1963358631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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