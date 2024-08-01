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Убийство Хании лишь укрепило силы сопротивления, заявил генсек "Хезболлы" - РИА Новости, 01.08.2024
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16:39 01.08.2024 (обновлено: 17:13 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/khaniya-1963480723.html
Убийство Хании лишь укрепило силы сопротивления, заявил генсек "Хезболлы"
Убийство Хании лишь укрепило силы сопротивления, заявил генсек "Хезболлы" - РИА Новости, 01.08.2024
Убийство Хании лишь укрепило силы сопротивления, заявил генсек "Хезболлы"
Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране лишь укрепило силы сопротивления, заявил в четверг генеральный секретарь... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:39
2024-08-01T17:13
в мире
хезболла
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
иран
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БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране лишь укрепило силы сопротивления, заявил в четверг генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла."Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране лишь укрепило силы сопротивления. Мы - партнеры ХАМАС в сопротивлении и мученичестве, и мы добьемся неизбежной победы", - сказал Насрулла."Мы находимся в открытом сражении на всех фронтах, которое переходит на новый уровень", - добавил он.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240801/khezbolla-1963487829.html
https://ria.ru/20240731/iran-1963312176.html
https://ria.ru/20240801/konflikt-1915630213.html
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в мире, хезболла, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, иран
В мире, Хезболла, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Иран
Убийство Хании лишь укрепило силы сопротивления, заявил генсек "Хезболлы"

Генсек "Хезболлы" : убийство Хании в Тегеране лишь укрепило силы сопротивления

© AP Photo / Vahid SalemiЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране лишь укрепило силы сопротивления, заявил в четверг генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
"Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране лишь укрепило силы сопротивления. Мы - партнеры ХАМАС в сопротивлении и мученичестве, и мы добьемся неизбежной победы", - сказал Насрулла.
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
"Хезболла" заявила о переходе к новому этапу военных действий
Вчера, 16:59
"Мы находимся в открытом сражении на всех фронтах, которое переходит на новый уровень", - добавил он.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ
31 июля, 22:21
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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Вчера, 19:55
 
В миреХезболлаУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИран
 
 
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