https://ria.ru/20240801/kandidat-1963337188.html

Харрис обвинила Трампа в неуважении

Харрис обвинила Трампа в неуважении - РИА Новости, 01.08.2024

Харрис обвинила Трампа в неуважении

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг отреагировала на заявления ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа по поводу ее расовой... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T04:28

2024-08-01T04:28

2024-08-01T04:28

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг отреагировала на заявления ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа по поводу ее расовой принадлежности, сказав, что эти заявления не представляют собой ничего нового и являются проявлением неуважения. "Трамп выступил на ежегодном собрании Национальной ассоциации темнокожих журналистов, и это было все тем же старым шоу. Неуважение и раскол. Американские граждане заслуживают лучшего", - Харрис заявила на мероприятии темнокожего университетского женского клуба в штате Техас. Трансляцию вели американские телеканалы. Ранее Трамп заявил, что Харрис якобы еще несколько лет назад не идентифицировала себя как темнокожая, а говорила только об индийском происхождении, но потом "внезапно стала черной". Харрис происходит из семьи ученых: ее отец - профессор-экономист из Ямайки, мать - биолог из Индии.

https://ria.ru/20240723/kharris-1961359190.html

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в мире, сша, техас, ямайка, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024