Японский депутат раскритиковал заявления Токио о визитах в Россию
Депутат Судзуки: Токио противоречит себе, говоря про опасность визитов в Россию
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, вернувшийся из поездки в Москву, призвал власти и посольство в России "предоставлять верную информацию о ситуации на месте", а не повторять про уровни опасности визитов в РФ, несмотря на то, что представители МИД также посещали Москву.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки находился с визитом в Москве с 28 по 31 июля. Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Судзуки в Москву заявил, что Токио призывает граждан вне зависимости от цели отказаться от поездок в Россию, которая была отнесена к станам с третьим уровнем опасности.
«
"Улицы Москвы спокойны, люди ходят до позднего вечера. Рестораны и магазины заполнены. На основании чего вводится "третий уровень"? Посольство Японии в Москве должно предоставлять верную информацию о ситуации на месте", - написал политик в своем блоге.
Судзуки также подверг жесткой критике заявления Хаяси про призывы отказаться от поездок в РФ.
"Мы призываем граждан воздержаться от поездок", - говорят они. Но разве в прошлом месяце директор департамента Европы японского МИД (Масаси – ред.) Накагомэ не совершил визит в Россию? Но почему-то указывают на мою поездку в РФ. Это противоречивая аргументация. Корреспонденты различных СМИ также прибыли в Москву весной после ротации. Люди, связанные с бизнесом, также часто переезжают. По-моему, это тогда тоже требует пояснений", - считает парламентарий.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.