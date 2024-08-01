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Японский депутат раскритиковал заявления Токио о визитах в Россию - РИА Новости, 01.08.2024
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07:43 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/japonija-1963346504.html
Японский депутат раскритиковал заявления Токио о визитах в Россию
Японский депутат раскритиковал заявления Токио о визитах в Россию - РИА Новости, 01.08.2024
Японский депутат раскритиковал заявления Токио о визитах в Россию
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, вернувшийся из поездки в Москву, призвал власти и посольство в России "предоставлять верную информацию о РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:43
2024-08-01T07:43
в мире
россия
москва
япония
мунэо судзуки
есимаса хаяси
синдзо абэ
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ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, вернувшийся из поездки в Москву, призвал власти и посольство в России "предоставлять верную информацию о ситуации на месте", а не повторять про уровни опасности визитов в РФ, несмотря на то, что представители МИД также посещали Москву. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки находился с визитом в Москве с 28 по 31 июля. Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Судзуки в Москву заявил, что Токио призывает граждан вне зависимости от цели отказаться от поездок в Россию, которая была отнесена к станам с третьим уровнем опасности. &quot;Улицы Москвы спокойны, люди ходят до позднего вечера. Рестораны и магазины заполнены. На основании чего вводится &quot;третий уровень&quot;? Посольство Японии в Москве должно предоставлять верную информацию о ситуации на месте&quot;, - написал политик в своем блоге.Судзуки также подверг жесткой критике заявления Хаяси про призывы отказаться от поездок в РФ. "Мы призываем граждан воздержаться от поездок", - говорят они. Но разве в прошлом месяце директор департамента Европы японского МИД (Масаси – ред.) Накагомэ не совершил визит в Россию? Но почему-то указывают на мою поездку в РФ. Это противоречивая аргументация. Корреспонденты различных СМИ также прибыли в Москву весной после ротации. Люди, связанные с бизнесом, также часто переезжают. По-моему, это тогда тоже требует пояснений", - считает парламентарий. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.
https://ria.ru/20240729/yaponiya-1962596212.html
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в мире, россия, москва, япония, мунэо судзуки, есимаса хаяси, синдзо абэ
В мире, Россия, Москва, Япония, Мунэо Судзуки, Есимаса Хаяси, Синдзо Абэ
Японский депутат раскритиковал заявления Токио о визитах в Россию

Депутат Судзуки: Токио противоречит себе, говоря про опасность визитов в Россию

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
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ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, вернувшийся из поездки в Москву, призвал власти и посольство в России "предоставлять верную информацию о ситуации на месте", а не повторять про уровни опасности визитов в РФ, несмотря на то, что представители МИД также посещали Москву.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки находился с визитом в Москве с 28 по 31 июля. Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Судзуки в Москву заявил, что Токио призывает граждан вне зависимости от цели отказаться от поездок в Россию, которая была отнесена к станам с третьим уровнем опасности.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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«

"Улицы Москвы спокойны, люди ходят до позднего вечера. Рестораны и магазины заполнены. На основании чего вводится "третий уровень"? Посольство Японии в Москве должно предоставлять верную информацию о ситуации на месте", - написал политик в своем блоге.

Судзуки также подверг жесткой критике заявления Хаяси про призывы отказаться от поездок в РФ.
"Мы призываем граждан воздержаться от поездок", - говорят они. Но разве в прошлом месяце директор департамента Европы японского МИД (Масаси – ред.) Накагомэ не совершил визит в Россию? Но почему-то указывают на мою поездку в РФ. Это противоречивая аргументация. Корреспонденты различных СМИ также прибыли в Москву весной после ротации. Люди, связанные с бизнесом, также часто переезжают. По-моему, это тогда тоже требует пояснений", - считает парламентарий.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.
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