https://ria.ru/20240801/japonija-1963346504.html

Японский депутат раскритиковал заявления Токио о визитах в Россию

Японский депутат раскритиковал заявления Токио о визитах в Россию - РИА Новости, 01.08.2024

Японский депутат раскритиковал заявления Токио о визитах в Россию

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, вернувшийся из поездки в Москву, призвал власти и посольство в России "предоставлять верную информацию о РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:43

2024-08-01T07:43

2024-08-01T07:43

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ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, вернувшийся из поездки в Москву, призвал власти и посольство в России "предоставлять верную информацию о ситуации на месте", а не повторять про уровни опасности визитов в РФ, несмотря на то, что представители МИД также посещали Москву. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки находился с визитом в Москве с 28 по 31 июля. Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Судзуки в Москву заявил, что Токио призывает граждан вне зависимости от цели отказаться от поездок в Россию, которая была отнесена к станам с третьим уровнем опасности. "Улицы Москвы спокойны, люди ходят до позднего вечера. Рестораны и магазины заполнены. На основании чего вводится "третий уровень"? Посольство Японии в Москве должно предоставлять верную информацию о ситуации на месте", - написал политик в своем блоге.Судзуки также подверг жесткой критике заявления Хаяси про призывы отказаться от поездок в РФ. "Мы призываем граждан воздержаться от поездок", - говорят они. Но разве в прошлом месяце директор департамента Европы японского МИД (Масаси – ред.) Накагомэ не совершил визит в Россию? Но почему-то указывают на мою поездку в РФ. Это противоречивая аргументация. Корреспонденты различных СМИ также прибыли в Москву весной после ротации. Люди, связанные с бизнесом, также часто переезжают. По-моему, это тогда тоже требует пояснений", - считает парламентарий. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.

https://ria.ru/20240729/yaponiya-1962596212.html

https://ria.ru/20240801/khayasi-1963343669.html

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