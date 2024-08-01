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Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане - РИА Новости, 01.08.2024
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17:20 01.08.2024 (обновлено: 18:47 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/izrail-1963492750.html
Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане
Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане - РИА Новости, 01.08.2024
Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане
Окраины поселения Шамаа в Южном Ливане подверглись ударам израильской авиации, три человека погибли и несколько получили ранения, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:20
2024-08-01T18:47
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
ливан
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БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Окраины поселения Шамаа в Южном Ливане подверглись ударам израильской авиации, три человека погибли и несколько получили ранения, сообщил в четверг РИА Новости ливанский полевой источник."Три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на окраины поселения Шамаа в округе Тир на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.Удар пришелся по жилому дому.По данным ливанского телеканала Аль-Манар, среди погибших члены семьи сирийских беженцев.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ливан
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ливан
Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане

Израильская авиация ударила по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Окраины поселения Шамаа в Южном Ливане подверглись ударам израильской авиации, три человека погибли и несколько получили ранения, сообщил в четверг РИА Новости ливанский полевой источник.
"Три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на окраины поселения Шамаа в округе Тир на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.
Удар пришелся по жилому дому.
По данным ливанского телеканала Аль-Манар, среди погибших члены семьи сирийских беженцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЛиван
 
 
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