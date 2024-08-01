https://ria.ru/20240801/izrail-1963492750.html

Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане

Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане - РИА Новости, 01.08.2024

Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане

Окраины поселения Шамаа в Южном Ливане подверглись ударам израильской авиации, три человека погибли и несколько получили ранения, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:20

2024-08-01T17:20

2024-08-01T18:47

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Окраины поселения Шамаа в Южном Ливане подверглись ударам израильской авиации, три человека погибли и несколько получили ранения, сообщил в четверг РИА Новости ливанский полевой источник."Три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на окраины поселения Шамаа в округе Тир на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.Удар пришелся по жилому дому.По данным ливанского телеканала Аль-Манар, среди погибших члены семьи сирийских беженцев.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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Варвара Скокшина

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ливан