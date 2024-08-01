https://ria.ru/20240801/izrail-1963492750.html
Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане
Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане - РИА Новости, 01.08.2024
Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане
Окраины поселения Шамаа в Южном Ливане подверглись ударам израильской авиации, три человека погибли и несколько получили ранения, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:20
2024-08-01T17:20
2024-08-01T18:47
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Окраины поселения Шамаа в Южном Ливане подверглись ударам израильской авиации, три человека погибли и несколько получили ранения, сообщил в четверг РИА Новости ливанский полевой источник."Три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на окраины поселения Шамаа в округе Тир на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.Удар пришелся по жилому дому.По данным ливанского телеканала Аль-Манар, среди погибших члены семьи сирийских беженцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ливан
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ливан
Израиль ударил по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане
Израильская авиация ударила по окраинам поселения Шаама в Южном Ливане
БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Окраины поселения Шамаа в Южном Ливане подверглись ударам израильской авиации, три человека погибли и несколько получили ранения, сообщил в четверг РИА Новости ливанский полевой источник.
"Три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на окраины поселения Шамаа в округе Тир на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.
Удар пришелся по жилому дому.
По данным ливанского телеканала Аль-Манар, среди погибших члены семьи сирийских беженцев.