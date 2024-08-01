https://ria.ru/20240801/izrail-1963337343.html

Корреспондент рассказал о ситуации в аэропорту Бен-Гуриона

Корреспондент рассказал о ситуации в аэропорту Бен-Гуриона - РИА Новости, 01.08.2024

Корреспондент рассказал о ситуации в аэропорту Бен-Гуриона

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в аэропорту Бен-Гуриона есть желающие улететь из Израиля, но их ощутимо меньше, чем в октябре прошлого года,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T04:30

2024-08-01T04:30

2024-08-01T04:30

в мире

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тегеран (город)

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ллойд остин

михаил богданов

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в аэропорту Бен-Гуриона есть желающие улететь из Израиля, но их ощутимо меньше, чем в октябре прошлого года, после атак движения ХАМАС, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка в главном израильском аэропорте, аэропорте Бен-Гуриона, спокойная. На верхнем этаже, где находятся регистрации для вылета, много людей, но с учетом того, что это главный аэропорт страны - их обычное количество. В октябре прошлого года, после атак ХАМАС на Израиль, корреспондент РИА Новости видел в главном израильском аэропорту тысячи людей, желавших улететь из страны - на верхнем этаже было "яблоку негде упасть". В начале августа 2024 все иначе: люди есть, но нет паники или действительно толп людей, стремящихся покинуть страну. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/mehr-1963067184.html

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в мире, израиль, тегеран (город), иран, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, министерство обороны сша