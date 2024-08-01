Корреспондент рассказал о ситуации в аэропорту Бен-Гуриона
В аэропорту Бен-Гуриона наблюдаются желающие улететь из Израиля
© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в аэропорту Бен-Гуриона есть желающие улететь из Израиля, но их ощутимо меньше, чем в октябре прошлого года, после атак движения ХАМАС, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка в главном израильском аэропорте, аэропорте Бен-Гуриона, спокойная. На верхнем этаже, где находятся регистрации для вылета, много людей, но с учетом того, что это главный аэропорт страны - их обычное количество. В октябре прошлого года, после атак ХАМАС на Израиль, корреспондент РИА Новости видел в главном израильском аэропорту тысячи людей, желавших улететь из страны - на верхнем этаже было "яблоку негде упасть". В начале августа 2024 все иначе: люди есть, но нет паники или действительно толп людей, стремящихся покинуть страну.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
Вчера, 06:05