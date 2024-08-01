https://ria.ru/20240801/iyul-1963354409.html

Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы

Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы - РИА Новости, 01.08.2024

Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы

Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы с двумя рекордами жары, недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:13

2024-08-01T09:13

2024-08-01T09:32

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы с двумя рекордами жары, недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Июль в Москве, как и июнь, оказался на 2,4 градуса теплее климатической нормы с двумя рекордами жары в начале месяца, а недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного", – рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240801/burya-1963350433.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец