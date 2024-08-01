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Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы - РИА Новости, 01.08.2024
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09:13 01.08.2024 (обновлено: 09:32 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/iyul-1963354409.html
Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы
Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы - РИА Новости, 01.08.2024
Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы
Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы с двумя рекордами жары, недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:13
2024-08-01T09:32
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы с двумя рекордами жары, недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Июль в Москве, как и июнь, оказался на 2,4 градуса теплее климатической нормы с двумя рекордами жары в начале месяца, а недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного", – рассказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы

Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы с двумя рекордами жары

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИнформационное табло трамвая в Москве
Информационное табло трамвая в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Информационное табло трамвая в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Июль в Москве оказался на 2,4 градуса теплее нормы с двумя рекордами жары, недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Июль в Москве, как и июнь, оказался на 2,4 градуса теплее климатической нормы с двумя рекордами жары в начале месяца, а недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного", – рассказал Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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