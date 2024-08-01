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"Россия в ужасе": британцы высмеяли появление первых F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024
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13:22 01.08.2024 (обновлено: 13:33 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/istrebiteli-1963416567.html
"Россия в ужасе": британцы высмеяли появление первых F-16 на Украине
"Россия в ужасе": британцы высмеяли появление первых F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024
"Россия в ужасе": британцы высмеяли появление первых F-16 на Украине
Читатели британского издания The Telegraph иронично отнеслись к появлению истребителей F-16 на Украине, поскольку, по данным материала, управлять ими научили... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:22
2024-08-01T13:33
в мире
украина
россия
нато
сергей лавров
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph иронично отнеслись к появлению истребителей F-16 на Украине, поскольку, по данным материала, управлять ими научили только шестерых пилотов."Летать на них научили только шесть пилотов. Россия наверняка в ужасе!" —сыронизировал Ciaran Caughey."Ого, целых шесть. Теперь все точно изменится. Будущие историки не очень благосклонно отнесутся к предательству Украины Западом", — отметил Matthew Olney."Очередной "перелом", останки которого скоро выставят на всеобщее обозрение в московском Парке Победы вместе с Bradley и Abrams", — подчеркнул dodrade gesserit."Русские все равно узнают, где они находятся", — заключил Bab Boon.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что украинцы совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963355003.html
https://ria.ru/20240801/istrebiteli-1963386705.html
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в мире, украина, россия, нато, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Россия, НАТО, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, F-16

"Россия в ужасе": британцы высмеяли появление первых F-16 на Украине

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph иронично отнеслись к появлению истребителей F-16 на Украине, поскольку, по данным материала, управлять ими научили только шестерых пилотов.
"Летать на них научили только шесть пилотов. Россия наверняка в ужасе!" —сыронизировал Ciaran Caughey.
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"Ого, целых шесть. Теперь все точно изменится. Будущие историки не очень благосклонно отнесутся к предательству Украины Западом", — отметил Matthew Olney.
"Очередной "перелом", останки которого скоро выставят на всеобщее обозрение в московском Парке Победы вместе с Bradley и Abrams", — подчеркнул dodrade gesserit.
"Русские все равно узнают, где они находятся", — заключил Bab Boon.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что украинцы совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ после появления F-16 на Украине
Вчера, 11:38
 
В миреУкраинаРоссияНАТОСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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