https://ria.ru/20240801/istra-1963425298.html

Около 300 фермеров со всей России поучаствуют в "Сырном фестивале" в Истре

Около 300 фермеров со всей России поучаствуют в "Сырном фестивале" в Истре - РИА Новости, 01.08.2024

Около 300 фермеров со всей России поучаствуют в "Сырном фестивале" в Истре

Порядка 300 фермеров из более чем 50 регионов России примут участие в гастрономическом "Сырном фестивале", который будет проходить 2-4 августа в деревне... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:46

2024-08-01T13:46

2024-08-01T13:46

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Порядка 300 фермеров из более чем 50 регионов России примут участие в гастрономическом "Сырном фестивале", который будет проходить 2-4 августа в деревне Дубровское городского округа Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Среди участников фермеры из Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Также на мероприятии будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. В фестивале примут участие и представители Республики Беларусь с новой линейкой гастрономической продукции и активными зонами для гостей. Будут представлены молочные сыры и молочная продукция из коровьего, овечьего и козьего молока, мясные и рыбные деликатесы, грибы, ягоды, мед и продукты пчеловодства, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое. В рамках фестиваля 4 августа состоится "Сырный чемпионат России – 2024", где будет выбран "Сырный чемпион России 2024". Для маленьких посетителей приготовили множество развлечений: батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных игрушек. На мини-ферме дети и родители смогут познакомиться с животными сыроварни.

https://ria.ru/20240730/pozdravlenie-1963025391.html

https://ria.ru/20240731/standart--1963213353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, истра, московская область (подмосковье)