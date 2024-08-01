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Около 300 фермеров со всей России поучаствуют в "Сырном фестивале" в Истре - РИА Новости, 01.08.2024
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Новости Подмосковья
 
13:46 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/istra-1963425298.html
Около 300 фермеров со всей России поучаствуют в "Сырном фестивале" в Истре
Около 300 фермеров со всей России поучаствуют в "Сырном фестивале" в Истре - РИА Новости, 01.08.2024
Около 300 фермеров со всей России поучаствуют в "Сырном фестивале" в Истре
Порядка 300 фермеров из более чем 50 регионов России примут участие в гастрономическом "Сырном фестивале", который будет проходить 2-4 августа в деревне... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:46
2024-08-01T13:46
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Порядка 300 фермеров из более чем 50 регионов России примут участие в гастрономическом "Сырном фестивале", который будет проходить 2-4 августа в деревне Дубровское городского округа Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Среди участников фермеры из Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Также на мероприятии будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. В фестивале примут участие и представители Республики Беларусь с новой линейкой гастрономической продукции и активными зонами для гостей. Будут представлены молочные сыры и молочная продукция из коровьего, овечьего и козьего молока, мясные и рыбные деликатесы, грибы, ягоды, мед и продукты пчеловодства, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое. В рамках фестиваля 4 августа состоится "Сырный чемпионат России – 2024", где будет выбран "Сырный чемпион России 2024". Для маленьких посетителей приготовили множество развлечений: батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных игрушек. На мини-ферме дети и родители смогут познакомиться с животными сыроварни.
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Новости Подмосковья, Россия, Истра, Московская область (Подмосковье)

Около 300 фермеров со всей России поучаствуют в "Сырном фестивале" в Истре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сыр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Порядка 300 фермеров из более чем 50 регионов России примут участие в гастрономическом "Сырном фестивале", который будет проходить 2-4 августа в деревне Дубровское городского округа Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Среди участников фермеры из Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Также на мероприятии будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. В фестивале примут участие и представители Республики Беларусь с новой линейкой гастрономической продукции и активными зонами для гостей.
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Будут представлены молочные сыры и молочная продукция из коровьего, овечьего и козьего молока, мясные и рыбные деликатесы, грибы, ягоды, мед и продукты пчеловодства, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое.
В рамках фестиваля 4 августа состоится "Сырный чемпионат России – 2024", где будет выбран "Сырный чемпион России 2024".
Для маленьких посетителей приготовили множество развлечений: батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных игрушек. На мини-ферме дети и родители смогут познакомиться с животными сыроварни.
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