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Иран призвал ОИС осудить убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024
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07:07 01.08.2024 (обновлено: 11:55 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/iran-1963344456.html
Иран призвал ОИС осудить убийство главы политбюро ХАМАС
Иран призвал ОИС осудить убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024
Иран призвал ОИС осудить убийство главы политбюро ХАМАС
Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе разговора с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани призвал к... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:07
2024-08-01T11:55
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
исмаил хания
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе разговора с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани призвал к проведению чрезвычайного заседания глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) для осуждения совершенного накануне Израилем в Тегеране убийства главы политибюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа."Необходимо в кратчайшие сроки провести чрезвычайное заседание ОИС на уровне глав МИД для осуждения подлого акта оккупационного израильского режима и борьбы с (его - ред.) террористической агрессией", - приводит слова Багери Кяни министерство иностранных дел Ирана.И.о. главы МИД Ирана подчеркнул, что, "убив его (Ханию - ред.), израильский режим открыто совершил преступление против исламской общины, стран региона (Ближнего Востока - ред.), палестинской нации и Исламской Республики Иран", добавив, что "этот подлый акт должен быть осужден всеми странами".Экстренное заседание Совета безопасности ООН по обсуждению обострения ситуации на Ближнем Востоке, в том числе инцидента в Тегеране, прошло в среду вечером по московскому времени.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240801/hamenei-1963337513.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иран призвал ОИС осудить убийство главы политбюро ХАМАС

И.о. главы МИД Ирана призвал к проведению чрезвычайного заседания ОИС

© AP Photo / Vahid SalemiЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе разговора с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани призвал к проведению чрезвычайного заседания глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) для осуждения совершенного накануне Израилем в Тегеране убийства главы политибюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС
04:31
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"Необходимо в кратчайшие сроки провести чрезвычайное заседание ОИС на уровне глав МИД для осуждения подлого акта оккупационного израильского режима и борьбы с (его - ред.) террористической агрессией", - приводит слова Багери Кяни министерство иностранных дел Ирана.
И.о. главы МИД Ирана подчеркнул, что, "убив его (Ханию - ред.), израильский режим открыто совершил преступление против исламской общины, стран региона (Ближнего Востока - ред.), палестинской нации и Исламской Республики Иран", добавив, что "этот подлый акт должен быть осужден всеми странами".
Экстренное заседание Совета безопасности ООН по обсуждению обострения ситуации на Ближнем Востоке, в том числе инцидента в Тегеране, прошло в среду вечером по московскому времени.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране
Вчера, 06:28
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Исмаил ХанияХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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