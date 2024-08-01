https://ria.ru/20240801/iran-1963344456.html

Иран призвал ОИС осудить убийство главы политбюро ХАМАС

Иран призвал ОИС осудить убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024

Иран призвал ОИС осудить убийство главы политбюро ХАМАС

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе разговора с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани призвал к... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:07

2024-08-01T07:07

2024-08-01T11:55

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

исмаил хания

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963094186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ded3bc59791603106b7755eeaff14c5.jpg

ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе разговора с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани призвал к проведению чрезвычайного заседания глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) для осуждения совершенного накануне Израилем в Тегеране убийства главы политибюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа."Необходимо в кратчайшие сроки провести чрезвычайное заседание ОИС на уровне глав МИД для осуждения подлого акта оккупационного израильского режима и борьбы с (его - ред.) террористической агрессией", - приводит слова Багери Кяни министерство иностранных дел Ирана.И.о. главы МИД Ирана подчеркнул, что, "убив его (Ханию - ред.), израильский режим открыто совершил преступление против исламской общины, стран региона (Ближнего Востока - ред.), палестинской нации и Исламской Республики Иран", добавив, что "этот подлый акт должен быть осужден всеми странами".Экстренное заседание Совета безопасности ООН по обсуждению обострения ситуации на Ближнем Востоке, в том числе инцидента в Тегеране, прошло в среду вечером по московскому времени.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240801/hamenei-1963337513.html

https://ria.ru/20240731/iran-1963067800.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране