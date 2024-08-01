https://ria.ru/20240801/invertory-1963376856.html

Производство инверторов для солнечных электростанций запустили в Москве

Производство инверторов для солнечных электростанций запустили в Москве - РИА Новости, 01.08.2024

Производство инверторов для солнечных электростанций запустили в Москве

По программе импортозамещения в столице создали инвертор для солнечных станций, который преобразовывает энергию из солнечных панелей в напряжение для... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:13

2024-08-01T11:13

2024-08-01T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. По программе импортозамещения в столице создали инвертор для солнечных станций, который преобразовывает энергию из солнечных панелей в напряжение для электросетей, заявил в четверг министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. Он уточнил, что инвертор был создан благодаря кооперации городских компаний."Сегодня в городе работает свыше 130 предприятий, которые выпускают различное электрическое оборудование: осветительную технику, кабельную арматуру, аккумуляторные батареи, электросиловые установки и другие виды изделий. Предприятия развивают собственные технологии и представляют совместные решения. Мы отмечаем рост кооперации столичных заводов, что непременно ведет к увеличению объемов производства по отрасли", – сказал Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.По его словам, это возможно, в том числе благодаря более 20 действующим мерам поддержки для городских промышленников.Отмечается, что столичным предприятием "Парус электро" был создан инвертор для солнечной энергетики. Устройство является одним из ключевых элементов электростанции, оно преобразует энергию из солнечных панелей в напряжение промышленной электросети. Предприятию удалось импортозаместить технику иностранного производства и создать оборудование с коэффициентом полезного действия в 98%. Данная разработка получила наивысший балл Минпромторга России по уровню локализации компонентов и импортозамещению.В свою очередь, гендиректор предприятия Максим Жовнер заявил, что данный проект является уникальным. В рамках этого проекта компания работала с десятками производств из России. Партнеры по данному проекту получили уникальные компетенции. По его словам, они также задали новые стандарты качества для отечественного сегмента электроники.В ДИПП уточнили, что на столичном заводе уже налажена серийная сборка инверторов. На начальном этапе предприятие сможет изготавливать свыше 15 устройств ежемесячно.В этом устройстве применяются электронные компоненты, которые были произведены на заводах 12 регионов нашей страны. Но ключевую роль сыграли столичные компании.Кроме того, в рамках промышленной кооперации в реализации этого проекта принимал участие научно-технический центр компании "Протон-Электротекс".По словам руководителя направления отдела развития продаж компании Сергея Морзунова, предприятие разрабатывает и производит силовые полупроводниковые приборы и силовые ячейки на их основе. В прошлом году в рамках кооперации предприятие выпустило силовой блок, который является составной частью солнечного инвертора.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве действует комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве также созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Городской бизнес может воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы. Среди них – целевые займы, субсидии. Также был разработан ряд антикризисных инструментов.Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч сотрудников. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там занимаются производством разных товаров, активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.Ранее Гарбузов сообщил, что бесплатные образовательные онлайн-семинары будут проводить для московских промышленников в рамках просветительского специального проекта "Лекторий Роспатента".

https://ria.ru/20240731/seminary-1963147112.html

https://ria.ru/20240731/metalllokonstruktsii-1963106872.html

https://ria.ru/20240730/stroitelstvo-1962928149.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)