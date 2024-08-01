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В Челябинской области перекрыли движение на трассе М5 после ДТП - РИА Новости, 01.08.2024
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10:36 01.08.2024 (обновлено: 10:38 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/gruzovik-1963369638.html
В Челябинской области перекрыли движение на трассе М5 после ДТП
В Челябинской области перекрыли движение на трассе М5 после ДТП - РИА Новости, 01.08.2024
В Челябинской области перекрыли движение на трассе М5 после ДТП
Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Челябинской области перекрыто в обоих направлениях после столкновения двух грузовиков, сообщила пресс-служба УГИБДД... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:36
2024-08-01T10:38
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Челябинской области перекрыто в обоих направлениях после столкновения двух грузовиков, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. "На 1595-м км автодороги М5 "Урал" произошло столкновение двух транспортных средств. Есть пострадавшие. На месте работают аварийно-спасательные службы и сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении. На видео, размещенном в Telegram-канале ГИБДД, видно, что столкнулись два грузовика.
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происшествия, авто, челябинская область, россия, угибдд, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Челябинская область, Россия, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ
В Челябинской области перекрыли движение на трассе М5 после ДТП

На трассе М5 "Урал" в Челябинской области столкнулись два грузовика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Челябинской области перекрыто в обоих направлениях после столкновения двух грузовиков, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
«
"На 1595-м км автодороги М5 "Урал" произошло столкновение двух транспортных средств. Есть пострадавшие. На месте работают аварийно-спасательные службы и сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
На видео, размещенном в Telegram-канале ГИБДД, видно, что столкнулись два грузовика.
Авария в Саратовской области, где столкнулись три грузовика и легковушка. 12 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В Саратовской области столкнулись три грузовика и легковушка
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ПроисшествияАвтоЧелябинская областьРоссияУГИБДДГИБДД МВД РФ
 
 
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