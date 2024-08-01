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В Челябинской области перекрыли движение на трассе М5 после ДТП
В Челябинской области перекрыли движение на трассе М5 после ДТП - РИА Новости, 01.08.2024
В Челябинской области перекрыли движение на трассе М5 после ДТП
Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Челябинской области перекрыто в обоих направлениях после столкновения двух грузовиков, сообщила пресс-служба УГИБДД... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:36
2024-08-01T10:36
2024-08-01T10:38
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Челябинской области перекрыто в обоих направлениях после столкновения двух грузовиков, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. "На 1595-м км автодороги М5 "Урал" произошло столкновение двух транспортных средств. Есть пострадавшие. На месте работают аварийно-спасательные службы и сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении. На видео, размещенном в Telegram-канале ГИБДД, видно, что столкнулись два грузовика.
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Происшествия, Авто, Челябинская область, Россия, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ
В Челябинской области перекрыли движение на трассе М5 после ДТП
На трассе М5 "Урал" в Челябинской области столкнулись два грузовика