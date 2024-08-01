https://ria.ru/20240801/groza-1964424805.html
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе и сильном ветре
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 06.08.2024
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе и сильном ветре
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в четверг и призвал быть предельно внимательными. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-01T10:10
2024-08-01T10:10
2024-08-06T14:50
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в четверг и призвал быть предельно внимательными. "В отдельных районах города идет дождь. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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