https://ria.ru/20240801/groza-1964424805.html

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе и сильном ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 06.08.2024

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе и сильном ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в четверг и призвал быть предельно внимательными. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-01T10:10

2024-08-01T10:10

2024-08-06T14:50

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в четверг и призвал быть предельно внимательными. "В отдельных районах города идет дождь. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экология в россии, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы