https://ria.ru/20240801/gosnagrady-1963560612.html

Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам - РИА Новости, 01.08.2024

Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

Вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:51

2024-08-01T22:51

2024-08-01T23:57

россия

германия

сша

владимир путин

владислав клюшин

роман селезнев

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, заявил президент России Владимир Путин. "Те, кто имеет прямое отношение к военной службе… все вы будете представлены к государственным наградам", - сказал Путин. Президент России Владимир Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета. Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.

https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html

россия

германия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, сша, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом