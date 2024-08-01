https://ria.ru/20240801/gosnagrady-1963560612.html
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам - РИА Новости, 01.08.2024
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам
Вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:51
2024-08-01T22:51
2024-08-01T23:57
россия
германия
сша
владимир путин
владислав клюшин
роман селезнев
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, заявил президент России Владимир Путин. "Те, кто имеет прямое отношение к военной службе… все вы будете представлены к государственным наградам", - сказал Путин. Президент России Владимир Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета. Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, сша, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом
Россия, Германия, США, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Обмен заключенными между Россией и Западом
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам
Имеющих отношение к военной службе вернувшихся россиян представят к госнаградам