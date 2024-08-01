Рейтинг@Mail.ru
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/gosnagrady-1963560612.html
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам - РИА Новости, 01.08.2024
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам
Вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:51
2024-08-01T23:57
россия
германия
сша
владимир путин
владислав клюшин
роман селезнев
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963558923_0:0:1685:947_1920x0_80_0_0_52fe5134d39f7d8db94daaa8f6de98b3.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, заявил президент России Владимир Путин. "Те, кто имеет прямое отношение к военной службе… все вы будете представлены к государственным наградам", - сказал Путин. Президент России Владимир Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета. Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963558923_0:0:1263:947_1920x0_80_0_0_517330ef835e07b8f7bb935a201a611a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, сша, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом
Россия, Германия, США, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Обмен заключенными между Россией и Западом
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

Имеющих отношение к военной службе вернувшихся россиян представят к госнаградам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссия и страны Запада провели обмен заключенными
Россия и страны Запада провели обмен заключенными - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Россия и страны Запада провели обмен заключенными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, заявил президент России Владимир Путин.
"Те, кто имеет прямое отношение к военной службе… все вы будете представлены к государственным наградам", - сказал Путин.
Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
Вчера, 15:09
Президент России Владимир Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета.
Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине.
Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев
Вчера, 19:35
 
РоссияГерманияСШАВладимир ПутинВладислав КлюшинРоман СелезневНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Обмен заключенными между Россией и Западом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала