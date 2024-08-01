https://ria.ru/20240801/gershkovich-1963347003.html

Гершкович может вскоре вернуться в США, утверждают СМИ

Гершкович может вскоре вернуться в США, утверждают СМИ - РИА Новости, 01.08.2024

Гершкович может вскоре вернуться в США, утверждают СМИ

Телеканал Fox News утверждает, что осужденный в РФ за шпионаж на 16 лет американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в США в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:54

2024-08-01T07:54

2024-08-01T08:10

сша

россия

эван гершкович

в мире

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Телеканал Fox News утверждает, что осужденный в РФ за шпионаж на 16 лет американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными."Wall Street Journal передает, что их журналист Эван Гершкович завтра (в зависимости от времени, в Москве может быть четверг или пятница - ред.) должен вернуться в США в рамках обмена заключенными", - заявил ведущий телеканала, утверждая, что информация якобы была получена от самой газеты. При этом телеканал не раскрывает точного источника информации и не объясняет, почему был сделан такой вывод.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными.Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года.Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы.Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Ранее суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Виннику из-за "сложности дела", сообщил РИА Новости его адвокат.

https://ria.ru/20240722/peskov-1961198715.html

https://ria.ru/20240731/vinnik-1963252478.html

https://ria.ru/20240719/gershkovich--1960841611.html

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сша, россия, эван гершкович, в мире