Гершкович может вскоре вернуться в США, утверждают СМИ
Fox News: осужденный в РФ за шпионаж Гершкович может вскоре вернуться в США
© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Телеканал Fox News утверждает, что осужденный в РФ за шпионаж на 16 лет американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными.
"Wall Street Journal передает, что их журналист Эван Гершкович завтра (в зависимости от времени, в Москве может быть четверг или пятница - ред.) должен вернуться в США в рамках обмена заключенными", - заявил ведущий телеканала, утверждая, что информация якобы была получена от самой газеты. При этом телеканал не раскрывает точного источника информации и не объясняет, почему был сделан такой вывод.
Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича
22 июля, 13:10
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными.
Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года.
Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.
Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы.
Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Ранее суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Виннику из-за "сложности дела", сообщил РИА Новости его адвокат.