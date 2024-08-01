Рейтинг@Mail.ru
Гершкович может вскоре вернуться в США, утверждают СМИ - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 01.08.2024 (обновлено: 08:10 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/gershkovich-1963347003.html
Гершкович может вскоре вернуться в США, утверждают СМИ
Гершкович может вскоре вернуться в США, утверждают СМИ - РИА Новости, 01.08.2024
Гершкович может вскоре вернуться в США, утверждают СМИ
Телеканал Fox News утверждает, что осужденный в РФ за шпионаж на 16 лет американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в США в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:54
2024-08-01T08:10
сша
россия
эван гершкович
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955676448_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e3fa3431c2c3fd52fbcef9c174e532.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Телеканал Fox News утверждает, что осужденный в РФ за шпионаж на 16 лет американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными."Wall Street Journal передает, что их журналист Эван Гершкович завтра (в зависимости от времени, в Москве может быть четверг или пятница - ред.) должен вернуться в США в рамках обмена заключенными", - заявил ведущий телеканала, утверждая, что информация якобы была получена от самой газеты. При этом телеканал не раскрывает точного источника информации и не объясняет, почему был сделан такой вывод.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными.Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года.Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы.Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Ранее суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Виннику из-за "сложности дела", сообщил РИА Новости его адвокат.
https://ria.ru/20240722/peskov-1961198715.html
https://ria.ru/20240731/vinnik-1963252478.html
https://ria.ru/20240719/gershkovich--1960841611.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955676448_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3fc3bc394ce71d41b04119959802af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, эван гершкович, в мире
США, Россия, Эван Гершкович, В мире
Гершкович может вскоре вернуться в США, утверждают СМИ

Fox News: осужденный в РФ за шпионаж Гершкович может вскоре вернуться в США

© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Телеканал Fox News утверждает, что осужденный в РФ за шпионаж на 16 лет американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными.
"Wall Street Journal передает, что их журналист Эван Гершкович завтра (в зависимости от времени, в Москве может быть четверг или пятница - ред.) должен вернуться в США в рамках обмена заключенными", - заявил ведущий телеканала, утверждая, что информация якобы была получена от самой газеты. При этом телеканал не раскрывает точного источника информации и не объясняет, почему был сделан такой вывод.
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича
22 июля, 13:10
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными.
Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года.
Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Адвокат заявил, что не может раскрыть местонахождение Винника
Вчера, 17:41
Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы.
Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Ранее суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Виннику из-за "сложности дела", сообщил РИА Новости его адвокат.
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года, заявил адвокат
19 июля, 21:33
 
СШАРоссияЭван ГершковичВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала