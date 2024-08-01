https://ria.ru/20240801/gazoprovod-1963461502.html

Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода

Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода - РИА Новости, 01.08.2024

Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода

Специалисты построили и реконструировали около 54 километров газопроводов в Москве за январь-июнь, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:49

2024-08-01T15:49

2024-08-01T15:49

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газопровод

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты построили и реконструировали около 54 километров газопроводов в Москве за январь-июнь, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только за январь-июнь этого года построили 33,6 километров и реконструировали около 20,2 километра газовых сетей", - рассказал он. Заместитель мэра добавил, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - отметил Бирюков. По его словам, в городе продолжается оборудование газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.

https://ria.ru/20240507/biryukov-1944314449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, газопровод, комплекс городского хозяйства москвы