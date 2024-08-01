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Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода - РИА Новости, 01.08.2024
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Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода
Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода - РИА Новости, 01.08.2024
Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода
Специалисты построили и реконструировали около 54 километров газопроводов в Москве за январь-июнь, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:49
2024-08-01T15:49
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
газопровод
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты построили и реконструировали около 54 километров газопроводов в Москве за январь-июнь, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только за январь-июнь этого года построили 33,6 километров и реконструировали около 20,2 километра газовых сетей", - рассказал он. Заместитель мэра добавил, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - отметил Бирюков. По его словам, в городе продолжается оборудование газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, газопровод, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, газопровод, Комплекс городского хозяйства Москвы

Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Андрей Варенков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты построили и реконструировали около 54 километров газопроводов в Москве за январь-июнь, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только за январь-июнь этого года построили 33,6 километров и реконструировали около 20,2 километра газовых сетей", - рассказал он.
Заместитель мэра добавил, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства.
«
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - отметил Бирюков.
По его словам, в городе продолжается оборудование газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Бирюков: около 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве
7 мая, 10:46
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковОбществогазопроводКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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