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Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода
Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода - РИА Новости, 01.08.2024
Около 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за полгода
Специалисты построили и реконструировали около 54 километров газопроводов в Москве за январь-июнь, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:49
2024-08-01T15:49
2024-08-01T15:49
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты построили и реконструировали около 54 километров газопроводов в Москве за январь-июнь, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только за январь-июнь этого года построили 33,6 километров и реконструировали около 20,2 километра газовых сетей", - рассказал он. Заместитель мэра добавил, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - отметил Бирюков. По его словам, в городе продолжается оборудование газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
https://ria.ru/20240507/biryukov-1944314449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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