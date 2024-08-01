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Помощь в газификации домов получили 217 жителей Ярославской области - РИА Новости, 01.08.2024
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Ярославская область
 
15:01 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/gazifikatsiya-1963449190.html
Помощь в газификации домов получили 217 жителей Ярославской области
Помощь в газификации домов получили 217 жителей Ярославской области - РИА Новости, 01.08.2024
Помощь в газификации домов получили 217 жителей Ярославской области
Помощь в газификации домов за первые шесть месяцев 2024 года получили 217 жителей Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:01
2024-08-01T15:01
ярославская область
жилье
ярославская область
газификация
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Помощь в газификации домов за первые шесть месяцев 2024 года получили 217 жителей Ярославской области, сообщает правительство региона. "За первые шесть месяцев этого года помощь в газификации домов по президентской программе догазификации 2021-25 годы, реализуемой в регионе правительством области, получили 217 жителей Ярославской области на общую сумму более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Министр ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков отметил, что в регионе продолжается реализация программы догазификации. "С жителями области заключено более 11,8 тысячи договоров, из них порядка 9,3 тысячи исполнены. Также по программе уже получили возможность использовать газ в быту более 5,7 тысячи семей Ярославской области. Эта работа находится на контроле у губернатора Михаила Евраева", - подчеркнул региональный министр. По информации правительства области, среди тех, кто воспользовался помощью, 18 ветеранов боевых действий, шесть семей военнослужащих, призванных по мобилизации или проходящих военную службу в зоне специальной военной операции, 39 многодетных и 10 малоимущих семей с детьми, 32 ветерана труда, 28 жителей преклонного возраста и другие представители льготных категорий. По словам министра труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежды Биочино, всю необходимую информацию жители могут получить в органах социальной защиты по месту жительства. "Помощь в газификации жилого дома предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий: жилой дом расположен в населенном пункте, где есть распределительные газовые сети, он принадлежит гражданину на праве собственности (личной или общей) и является местом его жительства, договор на его газификацию заключен после 21 апреля 2021 года", - подчеркнула Биочино.
https://ria.ru/20231214/elpatevo-1915773684.html
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жилье, ярославская область, газификация
Ярославская область, Жилье, Ярославская область, газификация

Помощь в газификации домов получили 217 жителей Ярославской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Помощь в газификации домов за первые шесть месяцев 2024 года получили 217 жителей Ярославской области, сообщает правительство региона.
"За первые шесть месяцев этого года помощь в газификации домов по президентской программе догазификации 2021-25 годы, реализуемой в регионе правительством области, получили 217 жителей Ярославской области на общую сумму более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Министр ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков отметил, что в регионе продолжается реализация программы догазификации.
«
"С жителями области заключено более 11,8 тысячи договоров, из них порядка 9,3 тысячи исполнены. Также по программе уже получили возможность использовать газ в быту более 5,7 тысячи семей Ярославской области. Эта работа находится на контроле у губернатора Михаила Евраева", - подчеркнул региональный министр.
По информации правительства области, среди тех, кто воспользовался помощью, 18 ветеранов боевых действий, шесть семей военнослужащих, призванных по мобилизации или проходящих военную службу в зоне специальной военной операции, 39 многодетных и 10 малоимущих семей с детьми, 32 ветерана труда, 28 жителей преклонного возраста и другие представители льготных категорий.
По словам министра труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежды Биочино, всю необходимую информацию жители могут получить в органах социальной защиты по месту жительства. "Помощь в газификации жилого дома предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий: жилой дом расположен в населенном пункте, где есть распределительные газовые сети, он принадлежит гражданину на праве собственности (личной или общей) и является местом его жительства, договор на его газификацию заключен после 21 апреля 2021 года", - подчеркнула Биочино.
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