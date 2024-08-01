https://ria.ru/20240801/fsb-1963551669.html

ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции обменянных россиян

ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции обменянных россиян - РИА Новости, 01.08.2024

ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции обменянных россиян

ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции для вылета в Москву обменянных российских граждан, среди них были мальчик и девочка. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:41

2024-08-01T21:41

2024-08-01T23:57

турция

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

обмен заключенными между россией и западом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963551532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e890ba11d658a53dad61e956c599403.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции для вылета в Москву обменянных российских граждан, среди них были мальчик и девочка. На кадрах показано, как к самолету подъезжает автобус и как по трапу поднимаются мальчик с девочкой, за ними - Артем и Анна Дульцевы. Также в числе других россиян показаны Вадим Конощенок и Михаил Микушин. В результате обмена в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние, сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ.

https://ria.ru/20240801/fsb-1963528801.html

турция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посадка в автобус и самолет в Турции обменянных российских граждан ФСБ публикует треть видео об обмене. На кадрах - посадка в самолет в Турции для вылета в Москву обменянных российских граждан. посадка в автобус и самолет российских граждан 2024-08-01T21:41 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом