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ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции обменянных россиян - РИА Новости, 01.08.2024
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21:41 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/fsb-1963551669.html
ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции обменянных россиян
ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции обменянных россиян - РИА Новости, 01.08.2024
ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции обменянных россиян
ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции для вылета в Москву обменянных российских граждан, среди них были мальчик и девочка. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:41
2024-08-01T23:57
турция
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции для вылета в Москву обменянных российских граждан, среди них были мальчик и девочка. На кадрах показано, как к самолету подъезжает автобус и как по трапу поднимаются мальчик с девочкой, за ними - Артем и Анна Дульцевы. Также в числе других россиян показаны Вадим Конощенок и Михаил Микушин. В результате обмена в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние, сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ.
https://ria.ru/20240801/fsb-1963528801.html
турция
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Посадка в автобус и самолет в Турции обменянных российских граждан
ФСБ публикует треть видео об обмене. На кадрах - посадка в самолет в Турции для вылета в Москву обменянных российских граждан. посадка в автобус и самолет российских граждан
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турция, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Турция, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции обменянных россиян

ФСБ показала видео посадки в самолет для вылета в Москву обменянных россиян

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео посадки в самолет в Турции для вылета в Москву обменянных российских граждан, среди них были мальчик и девочка.
На кадрах показано, как к самолету подъезжает автобус и как по трапу поднимаются мальчик с девочкой, за ними - Артем и Анна Дульцевы. Также в числе других россиян показаны Вадим Конощенок и Михаил Микушин.
В результате обмена в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние, сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ.
Борт спецотряда Россия в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Вчера, 19:54
 
ТурцияМоскваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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