https://ria.ru/20240801/finljandija-1963398105.html
В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников
В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников - РИА Новости, 01.08.2024
В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников
В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников, чтобы брать в армию людей с диабетом, отбор которых был прекращен в 2018 году,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:13
2024-08-01T12:13
2024-08-01T12:13
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников, чтобы брать в армию людей с диабетом, отбор которых был прекращен в 2018 году, сообщает в четверг группа региональных изданий Uutissuomalainen. "Военная служба для людей с диабетом может быть введена путем создания новой категории годности. Для этого потребуется отдельный отбор или медицинское обследование для диабетиков, чтобы оценить их пригодность", - говорится в материале. В июне был завершен отчет рабочей группы генерального штаба финских Сил обороны по вопросу призыва в армию людей с диабетом, который был прекращен еще в 2018 году из соображений безопасности. Генштаб будет принимать решение о создании новых категорий годности, сказано в сообщении. "Это предварительная оценка, основанная на недавнем отчете Сил обороны", - приводит слова начальника отдела национальной обороны Маркку Виитасаари группа изданий. Министерство обороны начнет официальное рассмотрение этого вопроса осенью, пишет Uutissuomalainen.
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в мире, финляндия
В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников
Uutissuomalainen: в Финляндии призывников с диабетом хотят признать годными
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости.
В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников, чтобы брать в армию людей с диабетом, отбор которых был прекращен в 2018 году, сообщает в четверг группа региональных изданий Uutissuomalainen
.
«
"Военная служба для людей с диабетом может быть введена путем создания новой категории годности. Для этого потребуется отдельный отбор или медицинское обследование для диабетиков, чтобы оценить их пригодность", - говорится в материале.
В июне был завершен отчет рабочей группы генерального штаба финских Сил обороны по вопросу призыва в армию людей с диабетом, который был прекращен еще в 2018 году из соображений безопасности. Генштаб будет принимать решение о создании новых категорий годности, сказано в сообщении.
"Это предварительная оценка, основанная на недавнем отчете Сил обороны", - приводит слова начальника отдела национальной обороны Маркку Виитасаари группа изданий.
Министерство обороны начнет официальное рассмотрение этого вопроса осенью, пишет Uutissuomalainen.