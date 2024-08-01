https://ria.ru/20240801/finljandija-1963398105.html

В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников

В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников - РИА Новости, 01.08.2024

В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников

В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников, чтобы брать в армию людей с диабетом, отбор которых был прекращен в 2018 году,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:13

2024-08-01T12:13

2024-08-01T12:13

в мире

финляндия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Финляндии хотят ввести новую категорию годности для призывников-срочников, чтобы брать в армию людей с диабетом, отбор которых был прекращен в 2018 году, сообщает в четверг группа региональных изданий Uutissuomalainen. "Военная служба для людей с диабетом может быть введена путем создания новой категории годности. Для этого потребуется отдельный отбор или медицинское обследование для диабетиков, чтобы оценить их пригодность", - говорится в материале. В июне был завершен отчет рабочей группы генерального штаба финских Сил обороны по вопросу призыва в армию людей с диабетом, который был прекращен еще в 2018 году из соображений безопасности. Генштаб будет принимать решение о создании новых категорий годности, сказано в сообщении. "Это предварительная оценка, основанная на недавнем отчете Сил обороны", - приводит слова начальника отдела национальной обороны Маркку Виитасаари группа изданий. Министерство обороны начнет официальное рассмотрение этого вопроса осенью, пишет Uutissuomalainen.

https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html

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в мире, финляндия