https://ria.ru/20240801/figuranty-1963325692.html
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину - РИА Новости, 01.08.2024
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину, сообщает Пентагон. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:04
2024-08-01T01:04
2024-08-01T06:01
в мире
нью-йорк (город)
гуантанамо (город)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962111500_0:56:755:480_1920x0_80_0_0_9583c69804cfed1d487b98d3019736b7.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину, сообщает Пентагон."Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама", — заявили в оборонном в ведомстве.Фигурантов в 2008 году обвинили по делу о терактах 11 сентября, они содержались в тюрьме Гуантанамо. Детали соглашения пока не будут обнародованы.По сообщениям американских СМИ, подсудимых обвиняют в помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
https://ria.ru/20240726/ssha-1962113736.html
нью-йорк (город)
гуантанамо (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962111500_0:0:755:567_1920x0_80_0_0_722dce874176d52126cd6ba778879ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), гуантанамо (город), министерство обороны сша
В мире, Нью-Йорк (город), Гуантанамо (город), Министерство обороны США
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину
Трое фигурантов дела о теракте 11 сентября 2001 года согласились признать вину