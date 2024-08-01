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Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину - РИА Новости, 01.08.2024
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01:04 01.08.2024 (обновлено: 06:01 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/figuranty-1963325692.html
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину - РИА Новости, 01.08.2024
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину, сообщает Пентагон. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:04
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину, сообщает Пентагон.&quot;Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама&quot;, — заявили в оборонном в ведомстве.Фигурантов в 2008 году обвинили по делу о терактах 11 сентября, они содержались в тюрьме Гуантанамо. Детали соглашения пока не будут обнародованы.По сообщениям американских СМИ, подсудимых обвиняют в помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
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в мире, нью-йорк (город), гуантанамо (город), министерство обороны сша
В мире, Нью-Йорк (город), Гуантанамо (город), Министерство обороны США
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину

Трое фигурантов дела о теракте 11 сентября 2001 года согласились признать вину

© Kei SugimotoКадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года
Кадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Kei Sugimoto
Кадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину, сообщает Пентагон.
«

"Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама", — заявили в оборонном в ведомстве.

Фигурантов в 2008 году обвинили по делу о терактах 11 сентября, они содержались в тюрьме Гуантанамо. Детали соглашения пока не будут обнародованы.
По сообщениям американских СМИ, подсудимых обвиняют в помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Кадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Опубликовано новое видео теракта 11 сентября с башнями-близнецами
26 июля, 11:48
 
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