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Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину

Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину - РИА Новости, 01.08.2024

Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину

Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину, сообщает Пентагон. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:04

2024-08-01T01:04

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину, сообщает Пентагон."Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама", — заявили в оборонном в ведомстве.Фигурантов в 2008 году обвинили по делу о терактах 11 сентября, они содержались в тюрьме Гуантанамо. Детали соглашения пока не будут обнародованы.По сообщениям американских СМИ, подсудимых обвиняют в помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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нью-йорк (город)

гуантанамо (город)

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в мире, нью-йорк (город), гуантанамо (город), министерство обороны сша