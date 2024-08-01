https://ria.ru/20240801/festivalvpechatleniy-1963360141.html

"Фестиваль впечатлений" пройдет в филиалах Музея музыки в августе

"Фестиваль впечатлений" пройдет в филиалах Музея музыки в августе - РИА Новости, 01.08.2024

"Фестиваль впечатлений" пройдет в филиалах Музея музыки в августе

Фестиваль впечатлений "Август в Музее музыки" пройдет в последний летний месяц 2024 года на площадках музеев, входящих в состав Российского национального музея... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:50

2024-08-01T09:50

2024-08-01T09:50

музейные маршруты россии

москва

михаил брызгалов

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фестиваль впечатлений "Август в Музее музыки" пройдет в последний летний месяц 2024 года на площадках музеев, входящих в состав Российского национального музея музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Участники "Августа в Музее музыки" смогут посетить уникальные мероприятия, подготовленные эксклюзивно в рамках фестиваля: увлекательные встречи на мастер-классах, чайные церемонии, танцы, музейные занятия, пленэр, прогулки по музыкальной Москве, концерты на открытом воздухе."Музыка - это одно из самых ярких и выразительных видов искусства, она способная создавать настроение, дарить незабываемые ощущения и всегда вызывает сильные эмоции", - сказал генеральный директор Музея музыка Михаил Брызгалов.На фестивале "Август в Музее музыки" можно послушать музыку, сыграть на музыкальных инструментах, потанцевать под музыку, узнать о музыке и ее создателях.Творческие направления фестиваля – "Пойдем в музей!" (посещение музейных занятий в новых локациях), "Все на улицу!" (экскурсии Музея музыки по Москве), "Творческая мастерская" (мастер-классы от ведущих экскурсоводов музея, художников и специалистов чайной церемонии), "Давайте танцевать!" (танцевальные мастер-классы для всей семьи, где можно освоить полонез, вальс, фокстрот) и "Послушай" (погружение в атмосферу джаза, услышать сказку, рассказанную на органе и завершить фестивальное лето концертом на открытом воздухе).

https://ria.ru/20240705/pjaterka-1957478156.html

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москва, михаил брызгалов