Рейтинг@Mail.ru
"Фестиваль впечатлений" пройдет в филиалах Музея музыки в августе - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
09:50 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/festivalvpechatleniy-1963360141.html
"Фестиваль впечатлений" пройдет в филиалах Музея музыки в августе
"Фестиваль впечатлений" пройдет в филиалах Музея музыки в августе - РИА Новости, 01.08.2024
"Фестиваль впечатлений" пройдет в филиалах Музея музыки в августе
Фестиваль впечатлений "Август в Музее музыки" пройдет в последний летний месяц 2024 года на площадках музеев, входящих в состав Российского национального музея... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:50
2024-08-01T09:50
музейные маршруты россии
москва
михаил брызгалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779509530_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_af8cc4b04a64b927ec4e12c670ce8fb0.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фестиваль впечатлений "Август в Музее музыки" пройдет в последний летний месяц 2024 года на площадках музеев, входящих в состав Российского национального музея музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Участники "Августа в Музее музыки" смогут посетить уникальные мероприятия, подготовленные эксклюзивно в рамках фестиваля: увлекательные встречи на мастер-классах, чайные церемонии, танцы, музейные занятия, пленэр, прогулки по музыкальной Москве, концерты на открытом воздухе.&quot;Музыка - это одно из самых ярких и выразительных видов искусства, она способная создавать настроение, дарить незабываемые ощущения и всегда вызывает сильные эмоции&quot;, - сказал генеральный директор Музея музыка Михаил Брызгалов.На фестивале "Август в Музее музыки" можно послушать музыку, сыграть на музыкальных инструментах, потанцевать под музыку, узнать о музыке и ее создателях.Творческие направления фестиваля – "Пойдем в музей!" (посещение музейных занятий в новых локациях), "Все на улицу!" (экскурсии Музея музыки по Москве), "Творческая мастерская" (мастер-классы от ведущих экскурсоводов музея, художников и специалистов чайной церемонии), "Давайте танцевать!" (танцевальные мастер-классы для всей семьи, где можно освоить полонез, вальс, фокстрот) и "Послушай" (погружение в атмосферу джаза, услышать сказку, рассказанную на органе и завершить фестивальное лето концертом на открытом воздухе).
https://ria.ru/20240705/pjaterka-1957478156.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779509530_36:0:756:540_1920x0_80_0_0_174c4e72a74be8d892c7920f32a9ba50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил брызгалов
Музейные маршруты России, Москва, Михаил Брызгалов

"Фестиваль впечатлений" пройдет в филиалах Музея музыки в августе

© Фото : Российский национальный музей музыкиРоссийский национальный музей музыки
Российский национальный музей музыки - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Российский национальный музей музыки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фестиваль впечатлений "Август в Музее музыки" пройдет в последний летний месяц 2024 года на площадках музеев, входящих в состав Российского национального музея музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Участники "Августа в Музее музыки" смогут посетить уникальные мероприятия, подготовленные эксклюзивно в рамках фестиваля: увлекательные встречи на мастер-классах, чайные церемонии, танцы, музейные занятия, пленэр, прогулки по музыкальной Москве, концерты на открытом воздухе.
«

"Музыка - это одно из самых ярких и выразительных видов искусства, она способная создавать настроение, дарить незабываемые ощущения и всегда вызывает сильные эмоции", - сказал генеральный директор Музея музыка Михаил Брызгалов.

На фестивале "Август в Музее музыки" можно послушать музыку, сыграть на музыкальных инструментах, потанцевать под музыку, узнать о музыке и ее создателях.
Балет Ромео и Джульетта, Михайловский театр, 2022 г. - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях
5 июля, 11:13
Творческие направления фестиваля – "Пойдем в музей!" (посещение музейных занятий в новых локациях), "Все на улицу!" (экскурсии Музея музыки по Москве), "Творческая мастерская" (мастер-классы от ведущих экскурсоводов музея, художников и специалистов чайной церемонии), "Давайте танцевать!" (танцевальные мастер-классы для всей семьи, где можно освоить полонез, вальс, фокстрот) и "Послушай" (погружение в атмосферу джаза, услышать сказку, рассказанную на органе и завершить фестивальное лето концертом на открытом воздухе).
 
Музейные маршруты РоссииМоскваМихаил Брызгалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала