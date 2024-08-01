https://ria.ru/20240801/fedorischev-1963409026.html

Федорищев представил новых членов команды развития Самарской области

Федорищев представил новых членов команды развития Самарской области - РИА Новости, 01.08.2024

Федорищев представил новых членов команды развития Самарской области

Врио губернатора Самарской Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства, на котором официально представил врио первого вице-губернатора –... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:55

2024-08-01T12:55

2024-08-01T12:55

самарская область

вячеслав федорищев

жкх

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Врио губернатора Самарской Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства, на котором официально представил врио первого вице-губернатора – председателя регионального правительства Михаила Смирнова и других новых членов команды развития, сообщает пресс-служба областного правительства. Смирнов ранее занимал пост генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара". В областном правительстве Смирнов будет курировать такие направления, как строительство, дорожно-транспортное хозяйство, экология, ЖКХ и энергетика. Также на него будет возложена общая координация работы. Также Федорищев представил нового главу областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Белоусова. "Сейчас основной блок работы будет связан с повышением эффективности качества работы нашего коммунального хозяйства и энергетики", – сказал Федорищев, выразив уверенность, что накопленный профессиональный опыт позволит выстроить роботу на более высоком уровне. Владимир Василенко продолжает работу в должности врио заместителя председателя правительства Самарской области. Также кадровые изменения произошли в муниципальных образованиях региона. В ходе заседания руководитель области представил врио главы муниципального района Сызранский – Владимира Егорова. Кошкинский муниципальный район возглавил Антон Широков. В перечень их первоочередных задач входит обеспечение эффективной работы данных муниципалитетов во взаимодействии с жителями и профессиональной командой возглавляемых районов. Федорищев сообщил, что в регионе продолжается работа по формированию команды развития, и поручил в течение двух недель подвести промежуточные итоги программы, определив кандидатов для рассмотрения в муниципальные образования, общественные и экспертные советы министерств и правительство Самарской области. Также по решению главы региона традиционные заседания областного правительства будут проходить под председательством Михаила Смирнова. "Считаю неслучайным то, что с первой минуты работы в должности мне поручено проводить заседание правительства. Это тоже определенный тренд на то, что у нас с вами нет времени на раскачку. Не нужно никаких лишних вводных слов, предлагаю в таком рабочем, четком формате, нацеленном на результат, провести и сегодняшнее заседание, и в целом организовать в дальнейшем работу правительства Самарской области", – подчеркнул врио первого вице-губернатора – председателя правительства области, его слова приводит пресс-служба. Кроме кадровых изменений, в рамках повестки участники совещания рассмотрели вопрос реализации на территории Самарской области региональной составляющей национального проекта "Экология", а также заслушали отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2024 года.

https://realty.ria.ru/20240726/domklik-1962136114.html

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самарская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, вячеслав федорищев, жкх