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Рябков назвал проблемой появления F-16 на Украине дальнейшую эскалацию - РИА Новости, 01.08.2024
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21:23 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/f-16-1963549477.html
Рябков назвал проблемой появления F-16 на Украине дальнейшую эскалацию
Рябков назвал проблемой появления F-16 на Украине дальнейшую эскалацию - РИА Новости, 01.08.2024
Рябков назвал проблемой появления F-16 на Украине дальнейшую эскалацию
Проблема в появлении истребителей F-16 на Украине заключается в том, что не остается никаких ограничителей, ценой таких поставок будет дальнейшая эскалация,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:23
2024-08-01T21:23
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проблема в появлении истребителей F-16 на Украине заключается в том, что не остается никаких ограничителей, ценой таких поставок будет дальнейшая эскалация, рост напряженности и новые трагедии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Проблема в эскалации, проблема в том, что не остается никаких ограничителей, заверения американцев в том, что такие решения не принимались и никаких индульгенций Киеву не выдавалось, этим заверениям - грош цена, мы не верим тому, что мы слышим на этот счет из Вашингтона. Мы видим на практике иное, надо остановиться, надо понять, что ценой всего этого будет дальнейший рост напряженности, новые потери, новые трагедии", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
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в мире, цены на нефть, украина, киев, вашингтон (штат), сергей рябков, нато, f-16
В мире, Цены на нефть, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, НАТО, F-16
Рябков назвал проблемой появления F-16 на Украине дальнейшую эскалацию

Рябков назвал проблемой F-16 на Украине дальнейшую эскалацию и новые трагедии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проблема в появлении истребителей F-16 на Украине заключается в том, что не остается никаких ограничителей, ценой таких поставок будет дальнейшая эскалация, рост напряженности и новые трагедии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«
"Проблема в эскалации, проблема в том, что не остается никаких ограничителей, заверения американцев в том, что такие решения не принимались и никаких индульгенций Киеву не выдавалось, этим заверениям - грош цена, мы не верим тому, что мы слышим на этот счет из Вашингтона. Мы видим на практике иное, надо остановиться, надо понять, что ценой всего этого будет дальнейший рост напряженности, новые потери, новые трагедии", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
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В миреЦены на нефтьУкраинаКиевВашингтон (штат)Сергей РябковНАТОF-16
 
 
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