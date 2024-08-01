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F-16 станут законными целями в зоне спецоперации, заявил Рябков - РИА Новости, 01.08.2024
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19:23 01.08.2024 (обновлено: 19:29 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/f-16-1963524798.html
F-16 станут законными целями в зоне спецоперации, заявил Рябков
F-16 станут законными целями в зоне спецоперации, заявил Рябков - РИА Новости, 01.08.2024
F-16 станут законными целями в зоне спецоперации, заявил Рябков
Любые средства и силы, задействованные против России в ходе специальной военной операции, являются для РФ законными целями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:23
2024-08-01T19:29
россия
украина
сергей рябков
f-16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любые средства и силы, задействованные против России в ходе специальной военной операции, являются для РФ законными целями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя появление истребителей F-16 на Украине."Мы всегда говорили и говорим, что любое средство и любые силы, задействованные против нас в связи с СВО или в ходе СВО являются для нас законными целями. И пусть прислушаются те, кто слушает только себя, сидя в Вашингтоне, в Брюсселе, в Варшаве, где угодно", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
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россия, украина, сергей рябков, f-16, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Сергей Рябков, F-16, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
F-16 станут законными целями в зоне спецоперации, заявил Рябков

Рябков: F-16 станут законными целями для армии России в зоне спецоперации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любые средства и силы, задействованные против России в ходе специальной военной операции, являются для РФ законными целями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя появление истребителей F-16 на Украине.
"Мы всегда говорили и говорим, что любое средство и любые силы, задействованные против нас в связи с СВО или в ходе СВО являются для нас законными целями. И пусть прислушаются те, кто слушает только себя, сидя в Вашингтоне, в Брюсселе, в Варшаве, где угодно", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Россия проведет заседание СБ ООН о решении по ракетам для F-16 для Киева
Вчера, 18:48
 
РоссияУкраинаСергей РябковF-16Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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