https://ria.ru/20240801/f-16-1963524798.html

F-16 станут законными целями в зоне спецоперации, заявил Рябков

F-16 станут законными целями в зоне спецоперации, заявил Рябков - РИА Новости, 01.08.2024

F-16 станут законными целями в зоне спецоперации, заявил Рябков

Любые средства и силы, задействованные против России в ходе специальной военной операции, являются для РФ законными целями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:23

2024-08-01T19:23

2024-08-01T19:29

россия

украина

сергей рябков

f-16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любые средства и силы, задействованные против России в ходе специальной военной операции, являются для РФ законными целями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя появление истребителей F-16 на Украине."Мы всегда говорили и говорим, что любое средство и любые силы, задействованные против нас в связи с СВО или в ходе СВО являются для нас законными целями. И пусть прислушаются те, кто слушает только себя, сидя в Вашингтоне, в Брюсселе, в Варшаве, где угодно", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.

https://ria.ru/20240801/f-16-1963518050.html

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россия, украина, сергей рябков, f-16, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)