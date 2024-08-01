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Глава МИД Турции допустил встречу Эрдогана и Асада в третьей стране
Глава МИД Турции допустил встречу Эрдогана и Асада в третьей стране - РИА Новости, 01.08.2024
Глава МИД Турции допустил встречу Эрдогана и Асада в третьей стране
Президент Турции Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад могут провести переговоры в третьей стране, Анкара желает, чтобы Дамаск вел диалог с сирийской... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:34
2024-08-01T10:34
2024-08-01T10:34
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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад могут провести переговоры в третьей стране, Анкара желает, чтобы Дамаск вел диалог с сирийской оппозицией, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Sabah. Первая за более чем 10 лет встреча Эрдогана с Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, сообщила ранее газета Türkiye. Газета утверждала, что руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсуждал на прошлой неделе в Анкаре с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии. "Если встреча состоится, то она пройдет в третьей стране, но пока без конкретики", - заявил Фидан. По его словам, российская сторона заявляет о важности присутствия иранских представителей при встрече, для Анкары же приоритет - сам факт встречи. Фидан отметил, что диалог с сирийскими чиновниками о месте и дате встречи продолжается, но точных дат пока нет. При этом сирийская сторона проявляет готовность ко встрече без каких-либо предварительных условий, отметил министр. "Примирение с сирийской оппозицией это задача сирийских властей, я могу их побуждать к этому, но заставить не могу. Вариант, когда мы договариваемся с Дамаском, игнорируя оппозицию, невозможен. Мы хотим, чтобы сирийские власти вели диалог с оппозицией, чтобы они начали обсуждать решение проблем", - отметил Фидан. Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече Эрдогана с Асадом. Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам. Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
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в мире, турция, анкара (провинция), сирия, хакан фидан, башар асад, сергей нарышкин
В мире, Турция, Анкара (провинция), Сирия, Хакан Фидан, Башар Асад, Сергей Нарышкин
Глава МИД Турции допустил встречу Эрдогана и Асада в третьей стране
Глава МИД Фидан: Эрдоган и Асад могут провести переговоры в третьей стране
СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад могут провести переговоры в третьей стране, Анкара желает, чтобы Дамаск вел диалог с сирийской оппозицией, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Sabah
.
Первая за более чем 10 лет встреча Эрдогана с Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, сообщила ранее газета Türkiye. Газета утверждала, что руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсуждал на прошлой неделе в Анкаре с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии.
«
"Если встреча состоится, то она пройдет в третьей стране, но пока без конкретики", - заявил Фидан.
По его словам, российская сторона заявляет о важности присутствия иранских представителей при встрече, для Анкары же приоритет - сам факт встречи.
Фидан отметил, что диалог с сирийскими чиновниками о месте и дате встречи продолжается, но точных дат пока нет. При этом сирийская сторона проявляет готовность ко встрече без каких-либо предварительных условий, отметил министр. "Примирение с сирийской оппозицией это задача сирийских властей, я могу их побуждать к этому, но заставить не могу. Вариант, когда мы договариваемся с Дамаском, игнорируя оппозицию, невозможен. Мы хотим, чтобы сирийские власти вели диалог с оппозицией, чтобы они начали обсуждать решение проблем", - отметил Фидан.
Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече Эрдогана с Асадом. Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам. Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.