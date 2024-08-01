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Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/ekipazhi-1963338690.html
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.08.2024
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Экипажи самолетов Су-25 "Грач" штурмовой авиации ВКС РФ, действующих в интересах южной группировки войск, уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:06
2024-08-01T05:06
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 "Грач" штурмовой авиации ВКС РФ, действующих в интересах южной группировки войск, уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, рассказали журналистам в Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. А все экипажи штатно вернулись на оперативные аэродромы. "Работаем непосредственно на донецком направлении. Осуществляем пуски неуправляемых авиационных ракет, по докладам передовых авиационных наводчиков, работаем на отлично, всегда помогаем своим на передовой", - прокомментировал журналистам летчик с позывным "Афганец".
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСу-25 "Грач"
Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Су-25 "Грач". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 "Грач" штурмовой авиации ВКС РФ, действующих в интересах южной группировки войск, уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. А все экипажи штатно вернулись на оперативные аэродромы.
"Работаем непосредственно на донецком направлении. Осуществляем пуски неуправляемых авиационных ракет, по докладам передовых авиационных наводчиков, работаем на отлично, всегда помогаем своим на передовой", - прокомментировал журналистам летчик с позывным "Афганец".
Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне действий группировки российских войск Север - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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