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Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.08.2024
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Экипажи самолетов Су-25 "Грач" штурмовой авиации ВКС РФ, действующих в интересах южной группировки войск, уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:06
2024-08-01T05:06
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 "Грач" штурмовой авиации ВКС РФ, действующих в интересах южной группировки войск, уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, рассказали журналистам в Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. А все экипажи штатно вернулись на оперативные аэродромы. "Работаем непосредственно на донецком направлении. Осуществляем пуски неуправляемых авиационных ракет, по докладам передовых авиационных наводчиков, работаем на отлично, всегда помогаем своим на передовой", - прокомментировал журналистам летчик с позывным "Афганец".
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 "Грач" штурмовой авиации ВКС РФ, действующих в интересах южной группировки войск, уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. А все экипажи штатно вернулись на оперативные аэродромы.
"Работаем непосредственно на донецком направлении. Осуществляем пуски неуправляемых авиационных ракет, по докладам передовых авиационных наводчиков, работаем на отлично, всегда помогаем своим на передовой", - прокомментировал журналистам летчик с позывным "Афганец".