https://ria.ru/20240801/ekaterinburg-1963398327.html

В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования

В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования - РИА Новости, 01.08.2024

В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования

Внеплановая проверка газового оборудования назначена в многоквартирных домах Екатеринбурга после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщил глава уральской столицы Алексей... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:14

2024-08-01T12:14

2024-08-01T12:14

происшествия

нижний тагил

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алексей орлов (свердловская область)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890881132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b365d996ca1803771ab462bc9e4c0b11.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Внеплановая проверка газового оборудования назначена в многоквартирных домах Екатеринбурга после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов в своем Telegram-канале. По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. "Поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах", - написал Орлов. Он уточнил, что волонтёры центра "Мы рядом" выехали в Нижний Тагил, завтра в город будут направлены вода и продукты питания.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

нижний тагил

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний тагил, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей орлов (свердловская область), россия