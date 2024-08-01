https://ria.ru/20240801/ekaterinburg-1963398327.html
В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования
В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования - РИА Новости, 01.08.2024
В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования
Внеплановая проверка газового оборудования назначена в многоквартирных домах Екатеринбурга после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщил глава уральской столицы Алексей... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:14
2024-08-01T12:14
2024-08-01T12:14
происшествия
нижний тагил
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей орлов (свердловская область)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890881132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b365d996ca1803771ab462bc9e4c0b11.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Внеплановая проверка газового оборудования назначена в многоквартирных домах Екатеринбурга после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов в своем Telegram-канале. По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. "Поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах", - написал Орлов. Он уточнил, что волонтёры центра "Мы рядом" выехали в Нижний Тагил, завтра в город будут направлены вода и продукты питания.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
нижний тагил
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890881132_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_875eace2c2942860e71c097928dfc763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей орлов (свердловская область), россия
Происшествия, Нижний Тагил, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алексей Орлов (Свердловская область), Россия
В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования
В Екатеринбурге проверят газовое оборудования после взрыва газа в Нижнем Тагиле