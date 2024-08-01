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В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования - РИА Новости, 01.08.2024
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12:14 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/ekaterinburg-1963398327.html
В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования
В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования - РИА Новости, 01.08.2024
В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования
Внеплановая проверка газового оборудования назначена в многоквартирных домах Екатеринбурга после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщил глава уральской столицы Алексей... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:14
2024-08-01T12:14
происшествия
нижний тагил
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей орлов (свердловская область)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Внеплановая проверка газового оборудования назначена в многоквартирных домах Екатеринбурга после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов в своем Telegram-канале. По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. "Поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах", - написал Орлов. Он уточнил, что волонтёры центра "Мы рядом" выехали в Нижний Тагил, завтра в город будут направлены вода и продукты питания.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей орлов (свердловская область), россия
Происшествия, Нижний Тагил, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алексей Орлов (Свердловская область), Россия
В домах Екатеринбурга проведут внеплановую проверку газового оборудования

В Екатеринбурге проверят газовое оборудования после взрыва газа в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Внеплановая проверка газового оборудования назначена в многоквартирных домах Екатеринбурга после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов в своем Telegram-канале.
По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси.
"Поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах", - написал Орлов.
Он уточнил, что волонтёры центра "Мы рядом" выехали в Нижний Тагил, завтра в город будут направлены вода и продукты питания.
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ПроисшествияНижний ТагилЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алексей Орлов (Свердловская область)Россия
 
 
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