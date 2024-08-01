https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html

Ефимов: бизнес-центр построят возле метро "Дмитровская" по программе КРТ

Ефимов: бизнес-центр построят возле метро "Дмитровская" по программе КРТ - РИА Новости, 01.08.2024

Ефимов: бизнес-центр построят возле метро "Дмитровская" по программе КРТ

Девелопер Stone по программе комплексного развития территорий (КРТ) приступил к возведению бизнес-центра площадью более 50 тысяч квадратных метров на месте... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:05

2024-08-01T10:05

2024-08-01T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девелопер Stone по программе комплексного развития территорий (КРТ) приступил к возведению бизнес-центра площадью более 50 тысяч квадратных метров на месте недостроя в Москве, около станции метро "Дмитровская", заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Бизнес-центр возводят по программе комплексного развития территорий. Завершить земляные работы и приступить к возведению монолита девелопер планирует в конце третьего квартала 2024 года, а закончить строительство – через три года. Договор о реорганизации участка площадью 0,54 гектара был подписан в 2022 году. Инвестиции в проект оцениваются в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 миллионов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что в результате в Тимирязевском районе появится 3,5 тысячи рабочих мест. Объект будет возведен на месте недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки на Дмитровском проезде 1Г.Демонтаж здания уже завершен, компания притупила к разработке котлована. Проектом предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, а также строительство проезда к зданию. Кроме того, между бизнес-центром и торговой галереей будет создан открытый благоустроенный бульвар.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в состав 23-этажного бизнес-центра войдут офисные помещения класса А и торговая галерея, в результате чего жители района получат современный многофункциональный объект.Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.

https://ria.ru/20240731/efimov-1963052002.html

https://ria.ru/20240730/efimov-1962873811.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы