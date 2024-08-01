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Ефимов: бизнес-центр построят возле метро "Дмитровская" по программе КРТ - РИА Новости, 01.08.2024
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10:05 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html
Ефимов: бизнес-центр построят возле метро "Дмитровская" по программе КРТ
Ефимов: бизнес-центр построят возле метро "Дмитровская" по программе КРТ - РИА Новости, 01.08.2024
Ефимов: бизнес-центр построят возле метро "Дмитровская" по программе КРТ
Девелопер Stone по программе комплексного развития территорий (КРТ) приступил к возведению бизнес-центра площадью более 50 тысяч квадратных метров на месте... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:05
2024-08-01T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девелопер Stone по программе комплексного развития территорий (КРТ) приступил к возведению бизнес-центра площадью более 50 тысяч квадратных метров на месте недостроя в Москве, около станции метро "Дмитровская", заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Бизнес-центр возводят по программе комплексного развития территорий. Завершить земляные работы и приступить к возведению монолита девелопер планирует в конце третьего квартала 2024 года, а закончить строительство – через три года. Договор о реорганизации участка площадью 0,54 гектара был подписан в 2022 году. Инвестиции в проект оцениваются в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 миллионов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что в результате в Тимирязевском районе появится 3,5 тысячи рабочих мест. Объект будет возведен на месте недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки на Дмитровском проезде 1Г.Демонтаж здания уже завершен, компания притупила к разработке котлована. Проектом предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, а также строительство проезда к зданию. Кроме того, между бизнес-центром и торговой галереей будет создан открытый благоустроенный бульвар.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в состав 23-этажного бизнес-центра войдут офисные помещения класса А и торговая галерея, в результате чего жители района получат современный многофункциональный объект.Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.
https://ria.ru/20240731/efimov-1963052002.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: бизнес-центр построят возле метро "Дмитровская" по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девелопер Stone по программе комплексного развития территорий (КРТ) приступил к возведению бизнес-центра площадью более 50 тысяч квадратных метров на месте недостроя в Москве, около станции метро "Дмитровская", заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Бизнес-центр возводят по программе комплексного развития территорий. Завершить земляные работы и приступить к возведению монолита девелопер планирует в конце третьего квартала 2024 года, а закончить строительство – через три года. Договор о реорганизации участка площадью 0,54 гектара был подписан в 2022 году. Инвестиции в проект оцениваются в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 миллионов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Он уточнил, что в результате в Тимирязевском районе появится 3,5 тысячи рабочих мест. Объект будет возведен на месте недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки на Дмитровском проезде 1Г.
Демонтаж здания уже завершен, компания притупила к разработке котлована. Проектом предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, а также строительство проезда к зданию. Кроме того, между бизнес-центром и торговой галереей будет создан открытый благоустроенный бульвар.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в состав 23-этажного бизнес-центра войдут офисные помещения класса А и торговая галерея, в результате чего жители района получат современный многофункциональный объект.
Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.
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