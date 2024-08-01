https://ria.ru/20240801/efimov-1963313028.html

Ефимов: в ТиНАО начали строительство автодороги к станции Кокошкино МЦД-4

Ефимов: в ТиНАО начали строительство автодороги к станции Кокошкино МЦД-4 - РИА Новости, 01.08.2024

Ефимов: в ТиНАО начали строительство автодороги к станции Кокошкино МЦД-4

В Новой Москве стартовало строительство автомобильной дороги к станции Кокошкино четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) и железной дороги... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:06

2024-08-01T09:06

2024-08-01T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Новой Москве стартовало строительство автомобильной дороги к станции Кокошкино четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) и железной дороги Киевского направления, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас ведется подготовка территории к строительству. Дорога подойдет к станции со стороны 1-й Октябрьской улицы. Она протянется от пересечения Зайцевского шоссе с улицей Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада, и вдоль железной дороги до Сентябрьской улицы. Общая протяженность составит около двух с половиной километров. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По проекту будет проведена реконструкция улиц, строительство дороги, включающей от двух до трех полос движения, тротуаров, наземных пешеходных переходов и ливневой канализации. Территория будет благоустроена. Кроме того, планируется построить выезд на Зайцевское шоссе из ближайших жилых районов.Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что работы выполняет генеральный подрядчик ООО "Современные технологии дорожного строительства", а государственным заказчиком выступает ГКУ города Москвы "Москворечье"Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что новая дорога пройдет в объезд дачного поселка и позволит добираться до станции на 25% быстрее.Всего после присоединения к Москве новых территорий в ТиНАО было построено 390 километров автодорог. До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 километров.

https://ria.ru/20240731/efimov-1963110489.html

https://ria.ru/20240731/efimov-1963049890.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы